Prometic annonce le résultat de son placement de droits d'achat d'actions

/NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER SUR UN FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS/

Attribution intégrale des droits exercés

Produit brut tiré du placement de 38 M$ CA (28,4 M$ US)

LAVAL, QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer le résultat de son placement de droits d'achat d'actions déjà annoncé, qui a généré un produit brut total de 37 998 000 $ CA (l'équivalent de 28 357 000 $ US) (le « placement de droits »). Compte tenu du placement de droits, 23 218 813 405 actions ordinaires de la Société sont maintenant émises et en circulation.

Kenneth Galbraith, chef de la direction de Prometic, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants du soutien financier que nous avons reçu de nos actionnaires, et de beaucoup de nos employés qui en sont, alors que nous continuons à renforcer notre situation financière, ce qui permettra l'expansion de nos efforts de recherche et développement. Nous sommes impatients d'informer nos actionnaires dans les mois à venir de nos nouveaux progrès en recherche et développement et dans nos activités commerciales, notamment du dépôt de la déclaration d'inscription de nos actions ordinaires au NASDAQ. »

Conjointement avec l'opération sur titres de capitaux propres réalisée en avril 2019 avec la participation de Structured Alpha LP et de Consonance Capital Management, la Société a maintenant réuni un nouveau financement par capitaux propres à l'occasion de la restructuration qui a généré un produit brut combiné d'environ 112,5 millions de dollars canadiens (l'équivalent de 85 millions de dollars américains), qui sera affecté au financement des programmes de recherche et développement en cours et étendus de la Société, au renforcement et à l'expansion de son portefeuille de propriété intellectuelle et au fonds de roulement général. Plus précisément, Prometic affectera le produit net du placement de droits au financement des activités courantes, qui comprennent le secteur des produits thérapeutiques dérivés du plasma, le secteur des petites molécules thérapeutiques et les fonctions corporatives. Puisque ses besoins de trésorerie à court terme sont importants, Prometic a l'intention d'employer les fonds disponibles pour les objectifs indiqués et ne pourra réaffecter les fonds que pour des motifs commerciaux valables. De plus amples renseignements à ce sujet figurent à la rubrique « Comment les fonds disponibles seront-ils employés? » de la notice de placement de droits datée du 24 mai 2019.

Le placement de droits a entraîné l'émission de 2 498 207 953 actions ordinaires au total sur un placement maximal de 4 931 554 664 actions ordinaires. Structured Alpha LP, l'actionnaire dominant de la Société, et Consonance Capital Management, actionnaire actuel, n'ont exercé aucun de leurs droits dans le cadre du placement de droits, si bien que tous les droits exercés ont été intégralement attribués. Aucune action ordinaire n'a été émise aux termes d'un engament de souscription. Prometic n'a demandé à aucun courtier d'organiser la sollicitation de l'exercice des droits dans le cadre du placement de droits ou d'y participer et n'a pas l'intention de verser d'honoraires ni de commissions relativement à la sollicitation de l'exercice des droits dans le cadre du placement de droits.

Déclarations prospectives

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives, notamment l'intention de la Société de réaliser le placement de droits, le mondant du produit qui sera tiré du placement de droits et l'emploi de ce produit. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de mots comme « prévoir », « s'attendre à », « projet », « estimer », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et d'autres expressions semblables. Bien que Prometic estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur des renseignements et des hypothèses qui sont à jour, raisonnables et complets, ces déclarations sont nécessairement assujetties à divers risques et incertitudes inconnus. La notice de placement de droits, la notice annuelle et d'autres documents déposés contiennent plus de détails sur ces risques et incertitudes. Bien que la Société fasse ces déclarations prospectives de bonne foi, si l'un de ces risques ou incertitudes devait se concrétiser ou si l'une des hypothèses sous-jacentes devait se révéler incorrecte, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux prévus. Par conséquent, rien ne garantit que les faits annoncés dans les déclarations prospectives se réaliseront ni, s'ils se réalisent, que la Société en tirera un avantage certain. Toutes les déclarations prospectives subséquentes, écrites ou verbales, faites par Prometic ou une personne agissant en son nom sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites en date des présentes. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la législation en valeurs mobilières applicable.

À propos de Prometic

Prometic (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins insatisfaits des patients atteints de maladies, y compris de maladies rares, touchant le foie, le système respiratoire et les reins. Les recherches différenciées de Prometic comptent notamment l'étude de deux récepteurs couplés à la protéine G, soit le GPR40 et le GPR84. Ces médicaments candidats possèdent un mode d'action double, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (ils stimulent) du GPR40 et des antagonistes (ils inhibent) du GPR84. Ces médicaments candidats possèdent un mode d'action double, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (ils stimulent) du GPR40 et des antagonistes (ils inhibent) du GPR84. Notre principal médicament candidat, le PBI-4050, devrait commencer la phase 3 des études cliniques pour le traitement du syndrome d'Alström en 2019. La phase 1 des études cliniques d'un second médicament candidat, le PBI-4547, devrait être lancée en 2019. Prometic a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation lui permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA des États-Unis en 2019, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène. En outre, la Société conclut des contrats de développement et exerce des activités de fabrication au Royaume-Uni et elle encaisse des revenus grâce à la vente de produits de chromatographie d'affinité.

Prometic exerce des activités commerciales au Canada, aux États-Unis, à l'Île de Man et au Royaume-Uni.

Note : Les sommes en dollars américains ont été calculées au taux de 1,00 $ US = 1,34 $ CA en vigueur le 14 juin 2019.

SOURCE ProMetic Sciences de la Vie Inc.

Renseignements: Bruce Pritchard, b.pritchard@prometic.com, 450 781-0115; Patrick Sartore, p.sartore@prometic.com, 450 781-0115

Related Links

http://www.prometic.com