Promenade Ontario : plongez au cœur de l'action!

MONTRÉAL, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Pour une deuxième année consécutive, la Promenade Ontario s'est démarquée comme destination urbaine de l'été. Pour le constater, nous vous invitons à plonger directement dans l'action avec ces images captées par drone! Alors que les familles ont pu profiter d'animations en tous genres et de brumisateurs pour rester au frais en faisant leurs emplettes, les plus épicuriens ont pu s'imprégner de l'ambiance festive et chaleureuse des terrasses les plus courues. On peut dire que, jusqu'à présent, l'été aura été haut en couleur dans Hochelaga-Maisonneuve avec une nouvelle signature visuelle, du mobilier revampé, et une foule d'autres nouveautés qui ont marqué cette présente édition! Or, la saison estivale n'est toujours pas terminée! L'arrondissement invite petits et grands à profiter au maximum de l'artère au cours des prochaines semaines.

Vente trottoir, animation et concours!

Bonne nouvelle! La Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve (SDC HM) a annoncé le retour d'un événement phare dans le quartier : la vente trottoir de la rue Ontario. L'événement est prévu pour la fin de semaine de la Fête du travail, soit du 1er au 5 septembre.

Tous les détails sont ici : https://hochelaga.ca/evenements/evenement/la-vente-trottoir-de-la-rentree-2021/

Mandatée par l'arrondissement pour donner vie à la rue, la Corporation d'animation des places publiques (CAPP) poursuit également l'animation de la zone « Ontario s'amuse », située tout juste à l'est de la rue Nicolet. De sympathiques activités familiales organisées en collaboration avec le Jardin botanique sont d'ailleurs prévues prochainement.

Tous les détails sont ici : www.cappmtl.com/ontario-samuse

Enfin, l'arrondissement lance cette semaine un concours pour faire rayonner la promenade et ses couleurs! À gagner : une édition limitée d'ensembles comprenant sac banane, casquette, sacs réutilisable et bandana à l'effigie de la Promenade Ontario! Pour les plus grands amateurs d'Hochelaga-Maisonneuve et de la Promenade Ontario, il s'agit là du kit parfait!

Et on en profite jusqu'à quand?

Comme toute bonne chose a une fin, l'arrondissement annonce également la fin du projet à venir en septembre. Il sera possible de profiter de la piétonnisation de la rue jusqu'à la Fête du travail, longue fin de semaine après laquelle le démantèlement des aménagements débutera. Le retour de la circulation automobile sur l'artère est prévu dans les jours suivants (la date sera confirmée à l'approche du dernier week-end de piétonnisation).

Donnez dès maintenant votre opinion

La population est invitée à compléter un sondage d'appréciation des artères commerciales piétonnisées lancé par la Ville de Montréal. En ligne jusqu'au 27 août, ce dernier permet de se prononcer sur plusieurs aspects des projets de piétonnisation, dont celui de la rue Ontario.

Compléter le sondage :

https://na4se.voxco.com/SE/?st=rlecDAJnI0hZPrnUxZeWdp%2BdnfjmQsi0ZQ4yxApBjOM%3D

Découvrez d'autres photos et vidéos de l'édition 2021 (disponibles sur demande) :

https://www.flickr.com/photos/arrondissement_mhm/albums/with/72157719778399800

