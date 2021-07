Prolongement du réseau de distribution de gaz naturel - Québec investit plus de 1 M$ pour le développement économique en Montérégie

QUÉBEC, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce un investissement total de 1 035 000 $ pour le prolongement du réseau de distribution de gaz naturel dans le cadre de deux projets en Montérégie. Ceux-ci seront réalisés par Énergir et permettront de soutenir le développement économique de la région et de diminuer l'empreinte carbone des industries.

La contribution gouvernementale est plus précisément de 660 000 $ pour un premier projet qui consiste à prolonger le réseau de 3,3 km dans la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Il s'agira de desservir principalement les entreprises Poulailler Leblanc et Plant Select.

Pour le second projet, l'investissement gouvernemental est de 375 000 $. Il permettra une extension du réseau de distribution de près de 1 km au cœur de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Cela donnera accès au gaz naturel à l'entreprise Poulailler Robitaille pour l'élevage de la volaille et à d'autres établissements éventuellement.

Ce soutien financier provient de l'enveloppe de 25 M$ annoncée lors du point sur la situation économique et financière de novembre dernier pour appuyer la réalisation de nouveaux projets dans différentes régions du Québec. L'approvisionnement en gaz naturel compte parmi les conditions susceptibles de favoriser l'implantation, la rétention et la compétitivité des entreprises en région.

Citations :

« Le gaz naturel est une énergie de transition profitable pour le Québec. L'approvisionnement en gaz sera un atout important pour ces deux municipalités et pour leurs entreprises, actives notamment dans l'élevage de la volaille et la culture en serre. Dans le contexte actuel, agir dès maintenant pour soutenir et stimuler l'activité économique est une priorité pour notre gouvernement. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cet investissement dans la région de la Montérégie est une excellente nouvelle pour le développement économique, puisque l'accès au gaz naturel est une condition gagnante pour rendre nos entreprises et nos organisations plus compétitives. La réalisation de ces projets était fort attendue et aura des retombées positives pour notre région. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Nous sommes heureux de participer à la concrétisation de ces projets agricoles souhaités par les communautés depuis plusieurs années. L'accès au gaz naturel est une opportunité de réduction des coûts pour les clients en plus de permettre une sécurité d'approvisionnement. Énergir travaillant à décarboner le gaz naturel qu'elle distribue, les utilisateurs auront accès à une énergie qui répondra de plus en plus à leur volonté de réduire leur empreinte carbone. »

Renault Lortie, vice-président, Clients et approvisionnement gazier, Énergir

Faits saillants :

Les travaux pour ces deux projets, réalisés par Énergir, commenceront à l'été et seront menés à terme d'ici la fin de l'année 2021.

Le gouvernement du Québec a édicté, en mars 2019, le Règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable (GNR) devant être livrée par un distributeur.

Ce règlement vient préciser la quantité minimale de GNR que les distributeurs de gaz naturel devront livrer annuellement, soit 1 % à compter de 2020, 2 % à compter de 2023 et 5 % à compter de 2025.

