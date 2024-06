Prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny - Paul St-Pierre Plamondon s'oppose à l'ajout d'axes routiers

MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon s'oppose au prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny, actuellement en consultation à la Ville de Montréal. « Ma priorité c'est la santé et le bien-être des citoyennes et citoyens de l'Est de Montréal et cela passe notamment par la préservation des espaces verts, surtout dans un contexte de changements climatiques où la lutte aux îlots de chaleur est primordiale pour la santé des résidents de ce secteur déjà fortement industrialisé. »

EN BREF

Le Parti Québécois s'oppose au prolongement du boulevard l'Assomption et de l'avenue Souligny.

Paul St-Pierre Plamondon demande au ministère des Transports de renoncer au projet de prolongement et de miser plutôt sur la pérennisation de la route temporaire du port de Montréal afin de limiter les impacts sur le quartier et ses résidents.

Un gouvernement du Parti Québécois s'engage à épauler la ville pour protéger les résidents du secteur des nuisances occasionnées par les activités industrielles.

Ces nouveaux axes routiers, dont un des scénarios détruirait en partie un boisé, serviront notamment à Ray-Mont Logistiques qui augmentera le nombre de camions qui convergeront vers son terrain. C'est dans ce contexte que Paul St-Pierre Plamondon demande au ministère des Transports de renoncer au projet de prolongement et de miser plutôt sur la pérennisation de la route temporaire du port de Montréal afin de limiter les impacts sur le quartier et ses résidents. Le député de Camille-Laurin a d'ailleurs déposé une pétition contre le projet de prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny à l'Assemblée nationale, il y a un an. De plus, dans le but de faire cesser les phases deux et trois d'entreposage de conteneurs de Ray-Mont Logistiques, il a également mené l'opération Vigilance Ray-Mont Logistiques l'été dernier afin de recueillir les témoignages des résidents du secteur sur les nuisances qu'ils vivent en lien avec la première phase. Rappelons que le ministre de l'Environnement a refusé d'imposer un BAPE, tel que le Parti Québécois le demande depuis le début.

« Le prolongement de l'Assomption semble d'abord guidé par une volonté du Port de Montréal et de Ray-Mont Logistiques d'augmenter leurs activités au cours des prochaines années. De notre point de vue, la ville de Montréal n'est pas fautive, car elle subit la volonté unilatérale du fédéral de toujours augmenter les activités portuaires, de même que le laxisme de la CAQ en matière d'environnement. Finalement, ce projet n'est pas souhaitable sur le plan d'une saine gestion des deniers publics et encore moins sur le plan de la santé et la qualité de vie de la population, » a commenté le chef péquiste. « Un gouvernement du Parti Québécois s'engage à épauler la ville pour protéger les résidents du secteur des nuisances occasionnées par les activités industrielles. Comme l'ensemble des Québécois, les habitants de l'Est de Montréal méritent que l'on ait à cœur de protéger leur milieu de vie et surtout leur qualité de vie! » a conclu le député de Camille-Laurin.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]