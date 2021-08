Prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord : les travaux de construction débutent aujourd'hui

QUÉBEC, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-­Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, ainsi que le leader du gouvernement à la Chambre des communes, M. Pablo Rodriguez, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Mme Catherine McKenna, sont fiers d'annoncer le début des travaux pour la construction d'un nouveau tronçon de 11 kilomètres de la route 138, en Basse-Côte-Nord, ce lundi 2 août. Ces travaux s'échelonneront jusqu'à la mi-décembre 2021, avant de reprendre au printemps 2022.

Le contrat pour la construction de la première phase du tronçon situé entre Kegaska et La Romaine a été octroyé à la communauté innue d'Unamen Shipu, par le biais d'une entente spécifique de collaboration. Plus précisément, le chantier routier sera réalisé entre l'aéroport de La Romaine et la rivière Washicoutai. L'ensemble des travaux de cette phase devrait être effectué sur un peu moins de trois ans.

Au total, près de 80 kilomètres de route seront construits d'ici 2025 avec l'objectif de relier les localités de la Basse-Côte-Nord entre elles et avec le reste du Québec, tout en soutenant le développement du territoire nordique.

Citations

« C'est un départ pour les travaux du prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord! Il s'agit d'un grand jour pour les communautés locales, autochtones et allochtones, qui réclament cette route depuis plusieurs décennies, et d'une fierté pour notre gouvernement d'avoir fait en sorte que ce projet d'envergure aille de l'avant. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cette première pelletée de terre est le symbole concret d'une vision de développement du territoire nordique réalisée en partenariat avec les communautés qui y habitent, telle qu'elle est présentée dans notre Plan d'action nordique 2020-2023. La construction de la future route 138 est beaucoup plus qu'un simple projet d'infrastructure pour la Basse-Côte-Nord : elle signifie le rapprochement des communautés et la création d'occasions pour la région et les Nord-Côtiers. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le prolongement de la route 138, c'est une bonne nouvelle pour les gens de la Basse-Côte-Nord et pour tous les gens du Québec. Ça va permettre de répondre aux besoins de la région en créant de nouveaux emplois, en rapprochant les gens d'ici des autres régions du Québec. Ça va favoriser le développement durable et la croissance économique des communautés nordiques du Québec. »

Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants

Les deux tronçons en réalisation représentent un investissement de 695,5 M$, soit 285,6 M$ provenant du ministère des Transports, 225,1 M$ de la Société du Plan Nord et 184,8 M$ du Nouveau Fonds Chantiers Canada - volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux du gouvernement du Canada.

Pour les deux tronçons en réalisation, le projet vise à aménager une route à deux voies, soit une dans chaque direction.

Le tronçon situé entre Kegaska et La Romaine aura une longueur d'un peu moins de 49 kilomètres et comprendra 13 structures.

Pour relier Tête-à-la-Baleine à La Tabatière, environ 30 kilomètres de route et cinq ponts devront être construits.

Les interventions qui seront réalisées cette année pour la première phase comprennent notamment la pratique d'excavations, la stabilisation des sols, l'installation de ponceaux et le concassage de matériaux. Ces travaux seront exécutés dans un secteur où les conditions géographiques, physiques et environnementales sont particulièrement complexes.

Les travaux devraient commencer au courant de 2022 pour le tronçon situé entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière.

Des ententes-cadres ont été signées avec trois communautés autochtones, soit le Conseil des Innus d'Unamen Shipu, le Conseil de la Première Nation de Nutashkuan et le Conseil des Innus de Pakuashipi.

Les consultations autochtones initiées par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada se poursuivent avec les communautés concernées.

Deux autres tronçons sont inscrits au Plan québécois des infrastructures, dans la catégorie « à l'étude », soit ceux qui sont situés entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine ainsi qu'entre La Tabatière et Vieux-Fort.

L'amélioration de la route 138, inscrite sous l'orientation 1 - Un accès optimisé au territoire nordique , fait partie des 49 mesures du Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23).

, fait partie des 49 mesures du Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23). Le PAN 20-23 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 M$, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49e parallèle. Les 49 actions socio-économiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

