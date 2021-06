Prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord - Le gouvernement annonce le début des travaux dès cet été près de La Romaine

QUÉBEC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, ainsi que la ministre du Revenu national, Mme Diane Lebouthillier, au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Mme Catherine McKenna, sont heureux d'annoncer que des étapes cruciales à la poursuite du projet de prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord viennent d'être franchies. À l'occasion de cette annonce virtuelle, ils étaient accompagnés de M. Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, ainsi que des trois chefs des communautés innues du territoire, soit M. Réal Tettaut, chef du Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan, M. Brian Mark, chef du Conseil des Innus d'Unamen Shipu, et M. Guy Mestenapéo, chef du Conseil des Innus de Pakua Shipi.

Les travaux de construction pour le tronçon situé entre Kegaska et La Romaine débuteront cet été près de La Romaine. Les travaux pour le tronçon situé entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière devraient commencer au cours de 2022. Au total, près de 80 kilomètres de route seront construits d'ici 2025, dans l'objectif de relier les localités de la Basse-Côte-Nord entre elles et avec le reste du Québec, tout en soutenant le développement du territoire nordique.

Le projet a obtenu l'aval du Conseil des ministres pour la réalisation des travaux de construction des tronçons priorisés. De plus, le gouvernement du Québec a signé une entente-cadre avec la communauté d'Unamen Shipu, une avec celle de Nutashkuan et une avec la communauté de Pakua Shipi, afin de développer des collaborations spécifiques liées à la réalisation du projet. Pour sa part, le gouvernement fédéral poursuit toujours sa consultation auprès des trois communautés innues du territoire. L'aboutissement de ces jalons importants pour le projet en assure ainsi la poursuite.

La réalisation des tronçons situés entre Kegaska et La Romaine ainsi qu'entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière représente un investissement de 695,5 millions de dollars, soit 285,6 millions de dollars provenant du ministère des Transports, 225,1 millions de dollars de la Société du Plan Nord et 184,8 millions de dollars du Nouveau Fonds Chantiers Canada - volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux du gouvernement du Canada.

« Avec la première pelletée de terre soulignant le début des travaux cet été près de La Romaine, notre gouvernement démontre concrètement sa volonté de faire en sorte que la route 138 se rende au-delà de Kegaska. Le prolongement de la route 138 permettra non seulement d'assurer le développement social et économique des communautés de la Basse-Côte-Nord, mais profitera également à l'ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec. Nous répondons présents pour remplir les attentes de la population de la Basse-Côte-Nord et nous en sommes évidemment fiers. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous l'avons énoncé clairement dans le Plan d'action nordique 2020-2023 que j'ai dévoilé l'automne dernier : notre gouvernement veut faciliter l'accès au territoire nordique du Québec. Le projet de prolongement de la route 138 s'inscrit dans cette grande orientation. Cette annonce est le résultat de la collaboration avec les résidentes et les résidents du territoire, et c'est en travaillant ensemble que nous obtiendrons des résultats durables. On pourra le constater dès cet été, sur le terrain, en Basse-Côte-Nord. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très heureux de la signature récente de deux nouvelles ententes-cadres, soit avec les communautés d'Unamen Shipu et de Nutashkuan. Je suis persuadé que le prolongement de la route 138 permettra également le développement du tourisme autochtone dans la région et favorisera ainsi le rapprochement avec les Premières Nations. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Cette nouvelle étape importante pour le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord s'inscrit dans la stratégie de développement régional que poursuit le gouvernement du Canada afin de stimuler la croissance économique partout au pays. Nous croyons que les collectivités rurales et nordiques sont le moteur de notre succès. L'investissement de 184,8 millions de dollars que nous réalisons pour la route 138 va permettre de répondre aux besoins uniques de la région, en plus de favoriser la création d'emplois et la croissance de la Côte-Nord. »

Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna

« Entre Kegaska et Vieux-Fort, on compte environ 400 kilomètres qui ne sont pas rattachés à la route 138 et donc au reste de la province. Grâce aux travaux qui commencent cet été, on va rapprocher nos communautés, encourager le développement du potentiel touristique de la région et améliorer les perspectives de diversification de l'économie locale. »

Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent

« Le prolongement de la route 138, c'est l'occasion de continuer le projet de relier les communautés de la Basse-Côte-Nord entre elles et au reste du Québec. Cela va permettre d'améliorer l'accès à des services variés et de qualité. »

Réal Tettaut, chef du Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan

« Nous sommes très heureux du prolongement de la route 138 de Kegaska jusqu'à La Romaine. C'est un projet qui a pour objectif de désenclaver nos communautés, puisque la route régionale va venir directement dans notre communauté. Grâce à l'entente-cadre, la construction sera réalisée par nos travailleurs, et ce sera un projet bénéfique pour nos familles. »

Brian Mark, chef du Conseil des Innus d'Unamen Shipu

« Pour nous, la construction de la route 138 de Tête-à-la-Baleine jusqu'à La Tabatière, c'est une façon de contribuer au développement économique et social. Nous sommes fiers d'être des partenaires de ce projet et de soutenir l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. »

Guy Mestenapéo, chef du Conseil des Innus de Pakua Shipi

Le projet consiste à aménager, sur deux tronçons, une route à deux voies, soit une voie dans chaque direction.

Le tronçon situé entre Kegaska et La Romaine aura une longueur d'un peu moins de 49 kilomètres et comprendra 13 structures.

Pour relier Tête-à-la-Baleine à La Tabatière, environ 30 kilomètres de route et 5 ponts devront être construits.

Des ententes-cadres ont été signées avec trois communautés autochtones, soit :

avec le Conseil des Innus d'Unamen Shipu, pour des collaborations spécifiques pour la réalisation de certains travaux, mais aussi pour le développement des compétences des membres de la communauté;



avec le Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan, notamment pour la réalisation de certains travaux d'entretien sur la route 138, entre Havre-Saint-Pierre et Kegaska , ainsi que pour l'asphaltage de la route 138 entre Natashquan et Kegaska . De même, une clause favorisera l'embauche de main-d'œuvre autochtone dans le cadre d'appels d'offres publics du ministère des Transports pour le prolongement de la route entre Kegaska et La Romaine ;

en 2019, avec la communauté de Pakua Shipi, pour établir une relation fondée sur le développement des compétences de ses membres et assurer leur participation au projet de prolongement de la route 138.

Deux autres tronçons sont inscrits au Plan québécois des infrastructures, dans la catégorie « à l'étude », soit ceux situés entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine ainsi qu'entre La Tabatière et Vieux-Fort.

Une mise à jour de l'étude d'opportunité est en cours. Elle permettra de recueillir l'ensemble des données nécessaires afin de déterminer les meilleurs scénarios pour ces deux tronçons.



La réalisation des deux tronçons à l'étude représente des travaux complexes et de grande envergure. Il y aurait environ 300 kilomètres de route à construire et des centaines de cours d'eau à traverser.

Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, un processus qui détermine et encadre les mesures requises pour assurer la gestion rigoureuse des projets d'envergure.

L'amélioration de la route 138, inscrite sous l'orientation 1 : Un accès optimisé au territoire nordique, fait partie des 49 mesures du Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23).

Le PAN 20-23 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49e parallèle. Les 49 actions socio-économiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

