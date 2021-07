Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal - Une solution pour le maintien des activités du centre commercial Le Boulevard

MONTRÉAL, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce qu'une solution qui permettrait de prolonger les activités du centre commercial Le Boulevard au-delà du 1er décembre 2021, date à laquelle la Société de transport de Montréal prendra possession de ce dernier pour en devenir officiellement propriétaire, a été élaborée et proposée aux locataires.

Cette solution est le fruit de l'important travail d'optimisation du projet de prolongement de la ligne bleue du métro qui a été réalisé dans les derniers mois par le groupe d'action mis en place à l'initiative du gouvernement du Québec et qui réunissait des experts du ministère des Transports, de l'Autorité régionale de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal, de la Ville de Montréal et de la Société québécoise des infrastructures.

Le travail effectué avait notamment pour but de limiter les répercussions du projet sur le centre commercial et les activités des commerçants. Ainsi, le groupe d'action a proposé la révision de la taille du terminus, de l'aire de stationnement et de l'espace d'entreposage des matériaux du chantier afin de permettre la préservation du bâtiment. Les commerçants auront donc la possibilité de continuer d'offrir une prestation de biens et de services de qualité aux résidentes et résidents du secteur.

« Le projet de prolongement de la ligne bleue apportera, dans un avenir rapproché, de grands bénéfices à l'ensemble de la collectivité et offrira, plus précisément à la population de l'est de Montréal, une infrastructure de transport collectif structurante et performante. Je suis heureuse qu'une solution soit proposée aux commerçants du centre commercial Le Boulevard afin qu'ils puissent maintenir leurs activités tout au long du chantier et continuer de servir leur clientèle et le voisinage. Un tel projet ne serait pas possible sans l'apport et la précieuse collaboration de toutes et tous. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le prolongement de la ligne bleue du métro est un projet de transport collectif électrique structurant qui permettra de relier les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Saint-Léonard et d' Anjou grâce à des infrastructures majoritairement souterraines.

grâce à des infrastructures majoritairement souterraines. Le prolongement de la ligne bleue est financé conjointement par les gouvernements du Québec et du Canada , et la responsabilité de la mise en œuvre du projet a été déléguée à la Société de transport de Montréal.

, et la responsabilité de la mise en œuvre du projet a été déléguée à la Société de transport de Montréal. Le projet est inscrit dans la catégorie « en planification » au Plan québécois des infrastructures 2021-2031. Conformément à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, un dossier d'affaires précisant les paramètres clés du projet doit être autorisé par le gouvernement du Québec avant que le projet passe à la catégorie « en réalisation ».

En juin 2019, le gouvernement du Québec a approuvé la poursuite de l'élaboration du dossier d'affaires ainsi que la réalisation de certains travaux, tels que ceux liés au réseau technique urbain.

En plus d'être un projet ciblé par la démarche conjointe du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'est de Montréal, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal est visé par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, adoptée par le gouvernement du Québec en décembre dernier.

Le centre commercial Le Boulevard a été acquis dans le cadre de la réalisation du projet de prolongement de la ligne bleue, attendu par l'ensemble de la collectivité montréalaise. L'acquisition totale du centre commercial découle d'une décision du Tribunal administratif du Québec et n'était pas envisagée par la Société de transport de Montréal.

