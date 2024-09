PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO DE MONTRÉAL - Mobilisation des chantiers sur la rue Jean-Talon Est dès le 25 septembre

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La mobilisation des chantiers associés au prolongement de la ligne bleue se concrétisera dès le 25 septembre sur la rue Jean-Talon Est. Des entraves à la circulation s'installeront graduellement au cours des prochains mois et la rue Jean-Talon sera entravée à certaines intersections au moins jusqu'en 2029.

Entraves débutant d'ici la fin de l'année 2024 (Groupe CNW/Société de transport de Montréal) Carte illustrant le tracé de la voie réservée sur la rue Bélanger (Groupe CNW/Société de transport de Montréal)

Dès mercredi 25 septembre, une entrave complète prendra place sur la rue Jean-Talon à l'est de l'intersection du boulevard Pie-IX. Puis, vers la fin octobre, deux nouvelles entraves complètes s'ajouteront sur la rue Jean-Talon aux intersections des boulevards Viau et Langelier.

Malgré la fermeture de la rue Jean-Talon à ces intersections, la circulation locale sera possible entre les chantiers et la mobilité sera maintenue sur les axes transversaux (nord-sud). L'accès aux commerces sera assuré en tout temps et des chemins piétonniers sécuritaires seront aménagés autour des chantiers.

D'autres chantiers se mobiliseront graduellement au fil de l'année 2025 et génèreront des entraves complètes et partielles sur l'artère Jean-Talon.

Voie réservée et modification au service bus de la STM

Dès le 25 septembre, dans le but de contourner l'entrave prenant place sur la rue Jean-Talon à l'intersection du boulevard Pie-IX, les lignes 141, 188 et 372 effectueront un détour, sur la rue Bélanger, entre la 19e et 30e avenue.

À la fin octobre, alors que la rue Jean-talon sera fermée aux intersections Viau et Langelier, une voie réservée aux bus, taxis et vélos sera entièrement mise en fonction sur la rue Bélanger. Cette voie réservée sera en vigueur 7 jours par semaine, de 7 h à 19 h, en direction est : entre la 19e Avenue et la rue des Halles; et en direction ouest : entre la rue des Halles et la 30e Avenue. Dans ce contexte, les lignes 141, 188 et 372 seront déviées sur la rue Bélanger sur cette portion du tracé et il n'y aura plus de service bus sur la rue Jean-Talon.

Chaque jour, plus de 26 000 usagers empruntent les services bus de la STM sur l'axe de la rue Jean-Talon. La mise en place de la voie réservée Bélanger a pour objectif de préserver un lien fort de mobilité dans l'axe est-ouest pendant les travaux. L'implantation de cette initiative constitue une mesure d'atténuation incontournable pour favoriser des déplacements fluides et efficaces dans le secteur durant la période des travaux.

Pour en savoir plus sur l'évolution du projet

Au cours des derniers mois, le bureau de projet a mis en place une grande variété d'outils de communication pour tenir informée la population locale sur le déroulement des travaux et les mesures d'atténuation qui seront déployées. Le bureau de projet continuera sur cette voie et informera la population de l'évolution des travaux entourant le projet. Les personnes intéressées par l'avancement des travaux et les grands jalons peuvent s'abonner aux bulletins électroniques ou encore consulter ProjetLigneBleue.info pour retrouver toute information relative au projet.

À propos du bureau de projet ligne bleue

Le Projet ligne bleue est un projet structurant pour le développement de l'Est de l'île de Montréal. Déployé sur une distance de 6 km, ce prolongement ajoutera cinq stations de métro à l'est de la station Saint-Michel jusqu'à l'arrondissement d'Anjou. Ce projet est réalisé avec la collaboration de cinq organismes responsables: le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, l'Autorité régionale du transport métropolitain, la Ville de Montréal, la Société québécoise des infrastructures et la Société de transport de Montréal.

