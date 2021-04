Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal : L'Autorité régionale de transport métropolitain dirigera un groupe d'action pour optimiser le projet

MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Un groupe d'action composé des experts de la Société de transport de Montréal (STM), de la Ville de Montréal, du Ministère des Transports (MTQ) et de la Société québécoise des infrastructures (SQI), dirigé par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), soumettra d'ici le mois de juin 2021 des pistes d'optimisation du projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Cet exercice est rendu nécessaire par l'impact de la pandémie, l'évolution des conditions de marché, les délais et le projet de REM de l'Est.

« Le mandat consiste en une actualisation du projet, dans le respect de la portée initialement approuvée et des objectifs budgétaires des gouvernements, ce qui suppose d'identifier des pistes permettant d'optimiser les coûts et les revenus. L'ARTM et les partenaires travailleront étroitement dans cette perspective, afin de proposer des recommandations dans les délais prévus » a déclaré Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité.

Le projet de prolongement de la ligne bleue est un projet de transport collectif électrique majeur, qui permettra de relier les arrondissements de Villeray, Saint-Michel et Parc Extension, Saint-Léonard et Anjou par un mode structurant de transport collectif. Le 26 juin 2019, sur la base d'un mémoire intérimaire présentant une mise à jour du projet, le Conseil des ministres a approuvé les paramètres d'un dossier d'affaires dont le coût s'établissait à 4,5 milliards de dollars.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

