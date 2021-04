Prolongement de la ligne bleue : Anjou a une proposition

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le 31 mars dernier, le maire de l'arrondissement d'Anjou, M. Luis Miranda, a convié ses concitoyens à une assemblée citoyenne virtuelle afin de discuter du prolongement de la ligne bleue. Signe de leur vif intérêt pour la question, plus de 200 Angevines et Angevins se sont inscrits et des dizaines de questions ont été acheminées à l'arrondissement.

L'arrondissement d'Anjou a fait part la fin de semaine dernière de sa propre proposition de prolongement de la ligne bleue. Le projet angevin serait susceptible de dégager des économies de 450 millions de dollars pour les contribuables en plus d'amener le métro là où les gens d'Anjou résident en majeure partie, soit à l'est de l'autoroute 25.

« Clairement, les Angevines et les Angevins sont toujours convaincus de la nécessité de faire venir le métro à Anjou. Ça fait près de 40 ans que nous l'attendons et nous n'allons pas nous décourager facilement », entame le maire Luis Miranda. « En fait, la volonté du gouvernement du Québec de réaliser des économies représente une opportunité pour nous. Le projet de la STM comportait des expropriations inutiles et coûteuses, en plus de ne même pas faire venir le métro là où les gens habitent. Nous pouvons changer cela », poursuit monsieur Miranda.

Les citoyens ont un message clair pour Québec et la STM

« J'ai été agréablement surpris de voir autant d'Angevines et d'Angevins de tous les âges prendre le temps de venir nous écouter et de nous poser leurs questions », affirme Luis Miranda. « Non seulement ils sont venus en grand nombre, ils ont également porté un message très clair : ils sont en faveur de la proposition de métro de l'arrondissement d'Anjou. Ils veulent que le métro vienne à l'est de l'autoroute 25, et ils ne veulent pas exproprier les restaurants du secteur, » fait valoir le maire d'Anjou.

« Les Angevines et les Angevins sont des gens bien raisonnables. Ils comprennent que des économies doivent être réalisées dans le projet, et notre proposition le reflète. Je vais continuer de les représenter et de faire valoir les intérêts d'Anjou dans ce dossier extrêmement important pour nous », conclut le maire Miranda.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement d'Anjou

Renseignements: Arrondissement d'Anjou, Téléphone : 514 493-8010

Liens connexes

https://montreal.ca/anjou