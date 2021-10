Prolongation du soutien aux entreprises les plus touchées par la pandémie - du soutien ciblé pour l'industrie touristique

QUÉBEC, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise (Conférence) salue l'annonce du gouvernement fédéral de prolonger son soutien à l'industrie du tourisme et aux entreprises les plus touchées qui ne se sont pas encore relevées des effets de la pandémie de COVID-19. En conservant la structure de la subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et en y incorporant spécifiquement les volets pour la relance du tourisme et de l'accueil, le gouvernement répond aux demandes articulées par l'industrie depuis les derniers mois. La Conférence suivra de près les détails à venir concernant les entreprises touristiques admissibles, mais demeure particulièrement satisfaite des modifications annoncées concernant :

La prolongation de la SSUC et de la SUCL jusqu'en mai 2022 avec un taux de remboursement jusqu'à 75 % pour l'industrie touristique;

L'inclusion du tourisme dans les entreprises admissibles à la mesure de soutien en cas de confinement si de nouvelles restrictions de la santé publique obligeaient de cesser les activités;

Le rehaussement du plafond mensuel global de la SUCL de 300 000$ à 1 000 000$ à compter du 24 octobre 2021;

La prolongation du programme d'embauche pour la relance économique du Canada jusqu'en mai 2022.

Ces mesures permettront aux entrepreneurs de reprendre leur souffle et de garder la tête hors de l'eau pendant une période transitoire vers un retour graduel des touristes d'affaires et internationaux. La Conférence interpelle les partis d'opposition à Ottawa afin de coopérer dans la mise en œuvre rapide de ces mesures d'aide. D'ailleurs, au cours de la dernière campagne électorale, tous les partis s'étaient prononcés en faveur de l'extension des programmes d'aides pour les entreprises les plus touchées.

De plus, la Conférence accueille favorablement la confirmation de la fin de la PCRE le 23 octobre 2021 pour les personnes aptes au travail. Dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, ce programme pouvait être perçu comme un des obstacles à la relance économique touristique pour de nombreux entrepreneurs à la recherche de travailleurs.

Citation

« Par ces annonces, le gouvernement fédéral tient à remplir sa promesse électorale annoncée en début de campagne et c'est avec satisfaction que nous l'accueillons. Pour l'industrie touristique, une étape importante vient d'être franchie avec cette pleine reconnaissance des impacts de la pandémie sur notre secteur économique. Le tourisme est un secteur dynamique, innovant et vital pour la relance des villes, des régions et des communautés réparties à la grandeur du Québec et du pays. Aujourd'hui, avec le soutien continu du gouvernement, les entrepreneurs peuvent enfin envisager un retour graduel à des jours meilleurs. »

Raymond Bachand, président de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

À propos de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise est un comité-conseil de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec formé de propriétaires et de dirigeant.e.s d'entreprises québécoises ayant une fine compréhension des enjeux régionaux et de tous les secteurs en tourisme. Ensemble, ils cumulent une expérience majeure des opérations dans l'industrie touristique québécoise et bénéficient de la complémentarité de leurs expertises. La Conférence représente les secteurs de l'hébergement, des attractions et des festivals et événements. À partir de données, d'activités de veille et d'analyses économiques, les membres de la Conférence échangent sur les principaux enjeux identifiés par les entreprises et le réseau associatif québécois, notamment l'état de l'environnement d'affaires et l'impact des politiques publiques sur l'industrie. Ils analysent également les conditions de succès et recommandent les stratégies à mettre en place afin de générer le maximum de retombées pour l'ensemble du Québec.

