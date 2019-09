Prolongation de la fermeture de la voie de circulation du barrage Sartigan

SAINT-GEORGES, QC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tient à informer la population que la fermeture de la voie de circulation automobile et piétonnière du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera prolongée jusqu'au vendredi 11 octobre 2019, et ce, en raison des travaux d'inspection en cours. La circulation pourra être rétablie dès que les travaux seront terminés.

