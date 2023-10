TORONTO, 4 octobre 2023 /CNW/ - ProLift Rigging Company, un important fournisseur de services d'installations industrielles et de relocalisation, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle exploitation à Brampton, en Ontario, pour servir la région du Grand Toronto et de Hamilton.

Toronto est la 12e succursale offrant tous les services de ProLift, et la première à l'extérieur des États-Unis. L'établissement de ProLift à Toronto, situé au 96, boul. Inspire, à Brampton, en Ontario (L6R 3Y2), offre une gamme complète de services comprenant 160 000 pi2 d'espace de rangement intérieur sécurisé, une gamme complète d'appareils de levage de matériel lourd et un parc de machinerie de pointe. ProLift Toronto se spécialise dans le déplacement de machines, l'entreposage, le transport du dernier kilomètre, la gestion de projets, la relocalisation industrielle et l'établissement de marge de projet.

« Aujourd'hui marque un chapitre important dans l'histoire de ProLift », a déclaré Jesse Taylor, président et chef de la direction de ProLift Rigging. « Nous sommes maintenant une entreprise internationale qui se trouve dans une position unique pour offrir à nos clients des services de construction industrielle dans un autre marché important, ce qui accroît encore davantage la valeur que nous créons en tant que fournisseur et partenaire. »

ProLift Toronto mise sur une équipe de monteurs et d'opérateurs de machines expérimentés, sous la direction de Matt Rix, un vétéran de l'industrie du grutage et du montage. Matt Rix s'est joint à la ProLift Rigging Company plus tôt cette année, plus précisément pour superviser le développement des marchés internationaux.

« Bien que le lancement de notre succursale de Toronto soit certainement un événement stimulant, ce n'est que le début », a déclaré Matt Rix, directeur de succursale et chef du développement international chez ProLift Rigging Company. « Compte tenu du succès de cette initiative, nous chercherons à étendre rapidement nos activités à d'autres endroits dans l'ensemble du marché canadien. Nous avons un produit merveilleux et nous offrons un portefeuille complet de solutions uniques à nos clients qui ont des projets au Canada et à l'étranger. »

L'établissement de ProLift Rigging à Toronto est actuellement ouvert et accepte les demandes d'appels d'offres, de services de transport et d'entreposage industriel.

À propos de ProLift Rigging Company

ProLift Rigging est un important fournisseur de services de construction industrielle offrant des solutions sécuritaires et novatrices et des conseils éclairés pour les projets de construction modernes et indispensables à la recherche de résultats prévisibles. Misant sur un réseau d'emplacements en croissance rapide partout en Amérique du Nord, ProLift offre une gamme complète de services, y compris des services traditionnels de grutage et de montage, et des services de déplacement de machinerie, d'entreposage, de transport de charges lourdes, de gestion logistique, d'intégration et d'établissement de marge de projet. Visitez le site www.proliftrigging.com pour en apprendre davantage.

Personne-ressource:

ProLift Rigging Company

Jake Shepich

630 337-1059

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2237942/The_ProLift_Rigging_Company_Logo.jpg

SOURCE The ProLift Rigging Company