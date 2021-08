Projets pilotes de la modernisation du système de consigne : Les producteurs de boissons mettent en œuvre les principes de la responsabilité élargie des producteurs

MONTRÉAL, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - L'association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) est heureuse de mettre à profit l'expertise de ses membres dans la réalisation des projets pilotes de la modernisation de la consigne annoncés aujourd'hui par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques selon les principes de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Les producteurs de boissons membres de l'AQRCB saluent de surcroît la volonté du gouvernement du Québec de confier la modernisation du système de consigne à l'industrie des boissons selon les principes de la REP visant à minimiser l'intervention gouvernementale tout en donnant une marge de manœuvre optimale aux producteurs. « Nous sommes convaincus que la réglementation à paraître cet automne saura octroyer à l'industrie toute la flexibilité nécessaire pour atteindre les objectifs de récupération », mentionne Martin-Pierre Pelletier de l'Association canadienne des boissons.

Avec environ 85% des produits qui seront consignés dans le nouveau système, l'AQRCB est toute désignée pour concevoir, déployer et exploiter un programme de gestion des contenants de boissons basé sur la REP. « L'AQRCB invite les autres producteurs qui ne sont pas encore membres à joindre ses rangs afin de représenter tous les producteurs de boissons », précise Annick Van Campenhout du Conseil de la transformation alimentaire du Québec.

Grâce aux sept projets pilotes qui se tiendront à travers la province jusqu'en janvier 2022, les membres de l'AQRCB pourront identifier les meilleurs concepts opérationnels et technologiques en vue de l'élargissement de la consigne à toutes les boissons prêtes à boire de 100 ml à 2 L. « Le déploiement d'un tel système est long et complexe. C'est pourquoi les projets pilotes permettront d'obtenir des informations essentielles en amont du déploiement d'un système de consigne modernisé », soutient Alain Madgin de l'Association des brasseurs du Québec.

En attendant le déploiement du nouveau système à compter de 2023, les membres de l'AQRCB et autres parties prenantes s'affairent déjà à mesurer des indicateurs clés de performance afin de guider le déploiement d'un système à la fois performant, efficient et accessible. « L'objectif est d'offrir les meilleures solutions possibles aux Québécoises et Québécois, qui sont habitués à retourner leurs contenants consignés chez les détaillants en alimentation depuis quatre décennies », souligne Sébastien Nadeau de l'Association des négociants embouteilleurs de vin.

En s'ajoutant aux rapports, études comportementales et analyses financières produits par l'AQRCB ou ses membres, l'industrie a confiance que les projets pilotes pourront contribuer à l'élaboration d'un plan opérationnel pour le nouveau système de consigne dans le respect des principes de la REP.

L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) regroupe les différentes associations impliquées dans le recyclage, la récupération, le réemploi et la valorisation des contenants de boissons dans la province de Québec en vue de mettre en place le système de consigne élargi selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

SOURCE Association québécoise de récupération des contenants de boissons

Renseignements: Martin-Pierre Pelletier, 613 797-7200, [email protected], www.aqrcb.org