Projets de douze réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie - Le rapport du BAPE est maintenant public

Conformément à ce que prévoient les Règles de procédure du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (RLRQ, c. Q-2, r. 45.1), la consultation du public s'est tenue en deux parties. La première partie s'est déroulée les 12 et 13 mars 2019 à Shawinigan et, simultanément par visioconférence, à La Tuque. Trois séances ont permis au public et à la commission de poser des questions au ministère responsable, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et à des personnes-ressources convoquées par la commission. La deuxième partie a permis aux participants d'exprimer leurs opinions et leurs préoccupations au cours de 2 séances qui se sont tenues le 15 avril 2019 à Shawinigan et le 16 avril 2019 à La Tuque. Au total, 51 mémoires ont été déposés à la commission. De ce nombre, quatorze ont été présentés en séance publique auxquels une opinion verbale s'est ajoutée.