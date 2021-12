Projets de construction du Groupe EVEX : investir en régions pour l'avenir

MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Au cours des derniers mois, la pandémie a fait vivre des montagnes russes aux acheteurs tout comme aux locataires, aggravant une surchauffe déjà bien présente dans le domaine de l'immobilier. Conscient qu'une des réponses au problème se trouve dans l'augmentation de l'offre locative, Groupe Evex a décidé de s'attaquer directement au manque de logements, en lançant notamment son plus important projet de construction à ce jour à Joliette.

L'un des plus gros projets locatifs jamais construits à Joliette

En effet, il n'y a pas que dans les grandes villes où la pénurie d'habitations se fait sentir, les régions la vivent aussi de manière importante. C'est donc à Joliette que Groupe Evex a décidé de commencer son ambitieux projet, le Faubourg, en construisant une offre de 228 unités locatives réparties en 7 bâtiments, projet d'une valeur de 60 millions de dollars. Originaire de Lanaudière, c'était un commencement logique pour l'entreprise de répondre aux besoins de sa région grâce à ses constructions.

« Le Faubourg vise à fournir aux citoyens une solution au manque de logements qui touche leur région et à répondre à la croissance de 26 % dans les vingt dernières années1 de la MRC de Joliette, afin d'offrir à la population un marché locatif plus récent, moderne et répondant à ses demandes », détaille Alexandre Larocque, président et co-fondateur de Groupe Evex, basé à l'Assomption. Située au cœur de la région administrative de Lanaudière, la Ville de Joliette occupe une position géographique privilégiée et son développement économique et culturel passe par une offre locative adéquate.

« Le projet du Groupe Evex à Joliette répond à un besoin de notre population. C'est pourquoi la Ville de Joliette a offert un accompagnement dans sa réalisation », mentionne le maire, Pierre-Luc Bellerose. Actuellement, seules 40 unités résidentielles2 sont à vendre dans la MRC de Joliette, pour une population d'environ 70 000 habitants. L'étude de marché réalisée en amont du projet estime d'ailleurs que les 228 unités qui se construiront sur quatre ans seront entièrement louées en moins de trois ans à compter de leur mise en chantier.

_____________________________ 1 Calculée entre 1998 et 2018, étude de marché de Caprea, mai 2019. 2 Plus récentes données compilées de Centris au 4 décembre 2021.

Premier d'une série de grands projets

En affaires depuis 2016, Groupe Evex a connu une croissance fulgurante et le projet de Joliette représente un autre jalon important de son développement. C'est en effet 3000 nouvelles unités qui sont prévues en construction au courant des cinq prochaines années.

Les nouveaux logements, disponibles en 3 ½, 4 ½ et 5 ½ avec possibilité de bureau en plus, ont été créés par Blanchette architectes, récipiendaire du Grand Prix de la Relève à la 13e Édition des Grands Prix du Design, de l'un des dix Merit Award au Shenzhen Design Award for Young Talents (SDAY 2019), ainsi que d'un German Design Award 2021. Également, un tout nouveau parcours piétonnier avec aménagements paysagers va permettre aux résidents de se rendre à des aires de repos extérieures et au grand parc situé à proximité du développement. Pratiques et inclusifs avec leurs stationnements intérieurs accessibles par ascenseur et munis de bornes électriques rechargeables, tous les bâtiments sont adaptés aux personnes à mobilité réduite grâce à des logements adaptables.

Un modèle d'affaires unique, rigoureux et méthodique

Pour faire face aux imprévus de l'immobilier, Groupe Evex mise sur une approche rigoureuse et méthodique dans la recherche, le développement, la construction et la gestion de ses projets immobiliers. Cette approche lui a permis, depuis sa fondation, de concevoir, réaliser et gérer des projets immobiliers exclusifs autant dans le domaine résidentiel que commercial.

À ce jour, Groupe Evex a complété la construction de 801 unités à travers 50 projets, sans compter les projets en cours et en développement, ce qui équivaut à une valeur économique globale de 217 millions de dollars.

Pour en apprendre plus, visitez-le : https://groupeevex.com/

À propos de Groupe EVEX

Situé dans Lanaudière, Groupe Evex est une entreprise qui se spécialise dans le développement, la construction et la gestion de projets immobiliers au Québec, principalement dans le grand Montréal et la couronne nord. Dirigé par Alexandre Larocque, Groupe Evex compte plus de 89 professionnels chevronnés, habités par la même passion pour l'immobilier. Cette équipe, qui réunit des dizaines d'expertises et de métiers complémentaires, lui permet de se démarquer à chacune des étapes d'un projet immobilier, que ce soit lors de la recherche d'opportunités, de la conception, de la réalisation ou de la gestion du projet.

