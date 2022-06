Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de près de 90 000 $ à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

SAINT-JOSEPH-DU-LAC, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Mirabel, Sylvie D'Amours, annoncent qu'un montant de 89 350 $ est octroyé à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l'aménagement d'une aire de repos et le prolongement de la piste cyclable.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de l'aire de repos consiste à mener des travaux d'extraction, aménager un sentier pavé en béton bitumineux, installer des bancs ainsi qu'un panier à rebuts et à recyclage. Il est également prévu la plantation d'arbres et d'arbustes ainsi que l'engazonnement du site. Quant à la piste cyclable, il s'agira d'effectuer des travaux d'asphaltage, construire un ponceau en béton armé, effectuer le lignage de la piste et installer un garde-corps en bois traité.

Citations :

« Notre gouvernement a à cœur d'offrir à l'ensemble des personnes aînées du Québec la meilleure qualité de vie possible. Les projets PRIMADA, comme celui de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, sont la preuve que les municipalités, les villes et les MRC sont de véritables alliées dans cet effort collectif visant à faire de notre Québec et de ses régions une société toujours plus inclusive. Je remercie la communauté de Saint-Joseph-du-Lac pour ce projet d'aménagement d'une aire de repos et de piste cyclable. Tous ensemble, nous pourrons changer les choses de manière durable. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nos personnes aînées méritent que nous leur offrions des espaces sécuritaires et propices à la détente, aux loisirs et à la pratique d'activités sportives. Le projet de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac répond à ces objectifs. Notre gouvernement est heureux d'apporter une subvention pour sa mise en place. Ce sont des initiatives qui changent nos communautés et surtout le quotidien des personnes âgées de nos collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je remercie toute l'équipe de la Municipalité ainsi que toutes les personnes qui sont impliquées dans la conception de ce beau projet. Celui-ci nous ressemble et il témoigne de tous les efforts en cours, au sein de notre municipalité, pour offrir un milieu où le vieillissement actif et sécuritaire est possible. Je salue le gouvernement pour l'accompagnement financier. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.





Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591 ; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100