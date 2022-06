Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de près de 90 000 $ à la Municipalité d'Adstock

ADSTOCK, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, annoncent qu'un montant de 89 900 $ est octroyé à la Municipalité d'Adstock pour son projet d'aménagement d'une aire de repos.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la municipalité d'Adstock vise à créer un lieu de rassemblement pour les personnes aînées et à sécuriser leurs déplacements. Les travaux à réaliser comprennent notamment l'aménagement d'un trottoir en béton coulé, la réfection du pavage aux abords de l'aire de repos, l'installation de bancs fixes et la plantation de végétaux.

Citations :

« Nous travaillons fort à offrir à l'ensemble des personnes aînées la meilleure qualité de vie possible. Je me réjouis que cette approche soit également partagée par toutes les municipalités du Québec qui s'affairent à nous faire de belles propositions dans ce sens, dans le cadre du programme PRIMADA. Le projet d'Adstock permettra d'accroître la mobilité pour les personnes aînées, et de leur fournir un environnement sécuritaire dans le cadre de leurs déplacements. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je salue ce projet d'aménagement à Adstock parce qu'il répond aux objectifs du programme PRIMADA d'offrir aux personnes aînées des lieux conviviaux et sécuritaires. Notre gouvernement soutient les communautés dans leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des aînés et à promouvoir leur vieillissement actif. Je suis très fière des retombées qu'ont ces initiatives dans plusieurs municipalités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je remercie la population d'Adstock d'avoir soumis ce beau projet afin de permettre à l'ensemble de la communauté, et spécifiquement aux aînés, de disposer d'un espace sécuritaire et adapté pour leurs déplacements. C'est une très belle initiative et je les félicite. Je suis particulièrement fière de l'accompagnement financier du gouvernement. C'est un projet qui a un impact direct sur le bien-être des personnes aînées. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

