Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de près de 60 000 $ à la municipalité de Saint-Paul

SAINT-PAUL, QC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, annoncent qu'un montant de 57 850 $ est octroyé à la municipalité de Saint-Paul pour son projet d'aménagement de la piste cyclable et piétonnière du parc du Boisé-Paulois.

Ce projet s'inscrit dans le cadre l'appel de projets 2020 du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la municipalité de Saint-Paul consiste à aménager la piste cyclable et piétonnière du parc Boisé-Paulois en effectuant divers travaux, dont l'excavation de la section existante, le pavage d'une section de la piste d'une longueur de 850 mètres, l'ensemencement de gazon de chaque côté et l'aménagement paysager.

Citations :

« La démarche Municipalité amie des aînés améliore concrètement la vie de nos aînés, alors qu'elle permet de mettre en place des environnements qui favorisent leur bien-être et leur épanouissement. Nous sommes fiers de soutenir financièrement le projet de la municipalité de Saint-Paul, qui permettra autant aux cyclistes qu'aux piétons de bénéficier de cette installation au parc du Boisé-Paulois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Chaque projet PRIMADA témoigne de la volonté de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie de nos aînés et de promouvoir le vieillissement actif au sein des différentes régions du Québec. Les municipalités du Québec sont investies dans le bien-être de nos aînés, et notre gouvernement est là pour les soutenir concrètement dans leurs actions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le projet d'aménagement de la piste cyclable et piétonnière du parc du Boisé-Paulois permettra aux aînés et aux personnes à mobilité réduite de demeurer actifs et de vieillir en santé, en profitant d'une infrastructure répondant à leurs besoins. Je tiens à remercier les personnes impliquées dans ce beau projet et à souligner leur proactivité et leur solidarité envers les personnes aînées de leur communauté. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés (MADA), laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la Santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Lyann St-Hilaire, Conseillère aux communications de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 956-8620; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100