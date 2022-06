Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de près de 50 000 $ à la Municipalité de Saint-Samuel

SAINT-SAMUEL, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, annoncent qu'un montant de 49 120 $ est octroyé à la Municipalité de Saint-Samuel pour son projet d'aménagement du parc municipal.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

L'initiative de la Municipalité de Saint-Samuel consiste en l'installation d'une clôture ornementale d'environ 430 pieds carrés dotée d'une porte pour sécuriser l'accès au parc municipal. De plus, le projet prévoit la pose de 10 panneaux dans un deuxième parc municipal afin de mettre en valeur l'histoire des personnes aînées.

Citations :

« Le programme PRIMADA vient soutenir les communautés dans leur volonté de créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour les personnes aînées. Je remercie la population de Saint-Samuel d'avoir à cœur de favoriser l'épanouissement de ces personnes dont les talents, l'expérience et le savoir constituent la richesse d'une société. Ce projet leur permettra de socialiser davantage et de faire plus d'activité physique en plein air, dans un contexte d'échanges intergénérationnels. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« C'est une fierté d'être partenaire des municipalités qui s'engagent à améliorer le bien-être de leur population. Comme chaque projet PRIMADA, celui de Saint-Samuel démontre l'engagement de notre gouvernement à soutenir les communautés dans leurs efforts pour offrir aux personnes aînées des lieux de socialisation agréables et sécuritaires. Ces espaces sont d'une grande importance, car ils contribuent au dynamisme de nos collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le projet de la Municipalité de Saint-Samuel contribuera à créer un espace destiné principalement aux personnes aînées afin de favoriser une vie active. Je suis heureux de l'accompagnement que nous obtenons de la part du gouvernement. Cette initiative est importante pour de nombreux citoyennes et citoyens, notamment les aînés de notre communauté. Je tiens d'ailleurs à remercier les équipes derrière ce projet pour leur proactivité. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.





Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

