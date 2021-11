Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de près de 21 000 $ à la municipalité de Maria

MARIA, QC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, annoncent, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'un montant de 20 880 $ est octroyé à la Municipalité de Maria pour son projet d'amélioration de l'accessibilité au centre communautaire.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets 2020 du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Maria consiste à effectuer des travaux au centre communautaire afin que les aînés puissent participer aux activités proposées, rester actifs et vieillir en santé. Les travaux comprennent notamment le réaménagement du local du cercle des fermières, l'aménagement d'une salle de toilette adaptée, la mise en place d'une rampe d'accès extérieure et l'installation d'une porte à ouverture automatique.

« Notre gouvernement tient à soutenir des initiatives qui favorisent la qualité de vie de nos aînés dans toutes les régions du Québec. Les projets PRIMADA, comme celui de Maria, sont la preuve que les municipalités, les villes et les MRC sont de véritables alliées dans cet effort collectif visant à faire de notre Québec une société toujours plus inclusive. En améliorant l'accessibilité du centre communautaire local, Maria démontre sa volonté de briser l'isolement des personnes aînées tout en contribuant au dynamisme de l'ensemble de la communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le projet de Maria permettra à toutes les personnes aînées d'avoir un accès sécuritaire aux activités proposées au centre communautaire. Le gouvernement est fier de soutenir ce beau projet, qui est important pour plusieurs personnes de notre communauté, notamment nos aînés. Je tiens à féliciter et à remercier les équipes impliquées dans cette initiative, car elles font preuve d'un grand dévouement. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Rappelons que plus de 1000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

