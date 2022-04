Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 90 000 $ à la Municipalité de Laverlochère-Angliers

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS, QC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Pierre Dufour, annoncent qu'un montant de 91 440 $ est octroyé à la Municipalité de Laverlochère-Angliers pour des travaux d'accessibilité au bureau municipal et l'ajout d'un sentier pédestre.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de Laverlochère-Angliers vise la démolition de l'escalier et de la rampe d'accès existants au bureau municipal ainsi que la construction d'un nouvel escalier, d'une rampe d'accès et la pose de pelouse. En ce qui concerne la réfection du sentier et l'aménagement des trottoirs, les travaux prévoient, entre autres, l'installation d'un poteau électrique, de lampadaires sur des bases de béton, de bancs et d'un système d'arrosage permanent.

« Le PRIMADA est un engagement du gouvernement à soutenir toutes les municipalités du Québec qui œuvrent pour une meilleure qualité de vie pour les personnes aînées. Tous ces projets changent profondément leur expérience quotidienne et leur permettent d'avoir une vie sociale plus accomplie et plus sécuritaire. Je salue l'engagement et le dynamisme de la communauté de Laverlochère-Angliers. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je tiens à féliciter les nombreuses municipalités du Québec qui travaillent à la création de ces milieux de vie accueillants et conviviaux. Notre gouvernement continuera d'appuyer la concrétisation d'initiatives qui favorisent les environnements sécuritaires, inclusifs et adaptés aux besoins de nos personnes aînées, et qui contribuent à leur épanouissement au sein de la collectivité. C'est grâce à la collaboration de tous les acteurs concernés que nous pourrons changer les choses de manière durable. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce soutien financier accordé au projet d'aménagement d'un sentier pédestre ainsi que la réfection de l'accès au bureau municipal et de trois sections de trottoirs de Laverlochère-Angliers constitue une très bonne nouvelle pour nos citoyennes et nos citoyens. En plus de contribuer au renforcement d'activités de marche, de détente et de socialisation, ce projet favorise la santé mentale et physique des personnes aînées. Je veux remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués dans sa mise en œuvre. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

