Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 9 000 $ à la Municipalité de Charette

CHARETTE, QC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député de Maskinongé, Simon Allaire, annoncent qu'un montant de 9 120 $ est octroyé à la Municipalité de Charette pour un projet d'installation d'une chaise d'escalier à la bibliothèque municipale.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Charette consiste à installer une chaise d'escalier à la bibliothèque municipale afin d'en améliorer l'accessibilité aux personnes aînées et à celles à mobilité réduite. Plus précisément, on prévoit l'installation d'une chaise d'escalier et la réalisation de divers travaux électriques. De plus, les travaux liés à la modification du garde-corps de la rampe d'accès seront réalisés en régie et sont admissibles à l'aide financière.

« Je me réjouis du chemin que l'on parcourt ensemble, depuis le lancement de ce programme qui vise à soutenir toutes les communautés québécoises dans leur volonté de créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour les personnes aînées. L'accompagnement financier du gouvernement pour les municipalités ayant adopté une politique des aînés et son plan d'action change progressivement et positivement le visage de nos municipalités. Je félicite à ce propos l'effort de la communauté de Charette pour son implication dans ce programme. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« L'épanouissement des personnes aînées au sein de notre société est au cœur des engagements de notre gouvernement. Je me réjouis de ce financement supplémentaire qui permet aux aînés de disposer de lieux de socialisation agréables et sécuritaires et qui contribuent au dynamisme de notre communauté. Je remercie la communauté de Charette pour cette initiative qui aidera à accroître l'autonomie des personnes aînées en leur facilitant l'accès à la bibliothèque municipale. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce beau projet afin de faciliter l'accès d'une manière sécuritaire à la bibliothèque municipale à nos aînés. Cet accompagnement financier de notre gouvernement apportera à la municipalité de Charette la possibilité de faire la différence dans leurs vies. »

Simon Allaire, député de Maskinongé, adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

