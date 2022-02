Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 75 000 $à la Municipalité de Cap-Saint-Ignace

CAP-SAINT-IGNACE, QC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx, annoncent qu'un montant de 75 050 $ est octroyé à la Municipalité de Cap-Saint-Ignace pour son projet d'aménagement du site patrimonial du presbytère.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives favorisant le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace consiste en l'aménagement du site extérieur du presbytère afin de permettre la tenue de rencontres et d'activités destinées aux personnes aînées de la communauté. Plus précisément, les travaux incluent, entre autres, l'aménagement d'un sentier en poussière de pierre d'environ 112 mètres, la construction d'une terrasse en bois traité et l'installation de mobilier urbain. Sont également prévus divers travaux électriques extérieurs pour l'éclairage du site et la construction d'un bloc sanitaire avec trois salles de toilettes, dont une adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

Citations :

« Nous avons à cœur d'offrir à l'ensemble de nos personnes aînées du Québec la meilleure qualité de vie possible. Cette initiative permettra à davantage d'entre elles de fréquenter cet espace patrimonial de la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Elle leur donnera aussi une occasion particulière de socialiser et de participer aux activités qui s'y dérouleront. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je tiens à féliciter les municipalités qui travaillent à la création de ces milieux de vie accueillants et conviviaux, qui tiennent compte de la réalité de tous leurs citoyennes et citoyens. Notre gouvernement est fier d'appuyer la concrétisation d'initiatives comme celle de Cap-Saint-Ignace. En plus de favoriser la création d'environnements sécuritaires et inclusifs, elles contribuent à l'épanouissement des personnes aînées au sein de la collectivité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à remercier les équipes qui travaillent pour la mise en place de ce magnifique projet et à saluer particulièrement la Municipalité de Cap-Saint-Ignace, qui vise à fournir à de nombreuses personnes aînées des installations sécuritaires et adaptées à leurs besoins. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100