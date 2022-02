Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 75 000 $à la Municipalité de Beaumont

BEAUMONT, QC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille, Stéphanie Lachance, annoncent qu'un montant de 77 700 $ est octroyé à la Municipalité de Beaumont pour son projet d'aménagement d'un parcours santé pour les personnes aînées au parc récréotouristique de Vincennes.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives favorisant le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet d'aménagement d'un parcours de la Municipalité de Beaumont favorisera le vieillissement actif de la population en offrant aux personnes aînées un endroit où elles peuvent pratiquer, d'une manière sécuritaire, des activités physiques. Les travaux consistent en l'aménagement d'un sentier en poussière de pierre d'environ 515 mètres, à l'installation de quatre modules d'entraînement fixés avec des ancrages en acier, à la pose de bancs de repos et berçants, de panneaux explicatifs et de deux tables à pique-nique, dont une adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

Citations :

« Chaque financement que nous apportons, dans le cadre de ce programme, témoigne de la volonté de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées et de promouvoir le vieillissement actif et sécuritaire au sein de notre société. Je remercie la communauté de Beaumont de vouloir travailler avec nous en ce sens, car c'est tous ensemble que nous pourrons changer les choses de manière durable. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous sommes fiers de soutenir l'initiative de la Municipalité de Beaumont, qui permettra à de nombreux citoyens et citoyennes de profiter de ce parcours de santé logé au cœur d'un parc récréotouristique. Chaque projet PRIMADA témoigne qu'ensemble, nous pouvons accompagner nos communautés dans leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées et promouvoir le vieillissement actif au sein de la collectivité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Une excellente initiative pour permettre à nos personnes aînées d'être actives et de maintenir la forme. C'est toute la municipalité de Beaumont et même les municipalités voisines qui tirent parti de ce programme qui contribue à dynamiser la vie collective. Je suis heureuse que le programme PRIMADA facilite son implantation à Beaumont. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la concrétisation de ce magnifique projet. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

