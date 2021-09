Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 62 000 $ à la municipalité de Causapscal

CAUSAPSCAL, QC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, annoncent, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'un montant de 62 080 $ est octroyé à la municipalité de Causapscal pour son projet d'aménagement d'une zone pour personnes aînées dans le parc de la Pointe.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets 2020 du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Ville de Causapscal consiste à aménager une zone pour les personnes aînées au parc de la Pointe, situé au centre de la ville, afin de favoriser leur socialisation et leur vieillissement actif.

Visant également l'accessibilité universelle, les travaux comprennent notamment l'excavation et l'aménagement d'un sentier de poussière de pierre, d'une longueur approximative de sept mètres, l'acquisition de mobilier urbain et l'aménagement paysager.

« Chaque projet PRIMADA témoigne de la volonté renouvelée de notre gouvernement et de nos communautés d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées et de promouvoir le vieillissement actif au sein de notre société. Nous avons à cœur d'offrir à l'ensemble des personnes aînées du Québec la meilleure qualité de vie possible. Le projet de Causapscal leur permettra de socialiser davantage et de faire plus d'activité physique en plein air, dans un contexte d'échanges intergénérationnels, contribuant par le fait même au dynamisme de l'ensemble de la communauté. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Ce projet d'aménagement est une excellente initiative de la municipalité de Causapscal. C'est un espace accueillant et convivial pour les personnes aînées de la région qui sera ainsi créé. Les municipalités, les villes et les MRC sont de véritables alliées dans cet effort collectif visant à faire de notre Québec et de ses régions une société toujours plus inclusive. Le PRIMADA est un levier pour y parvenir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le projet de la municipalité de Causapscal contribuera à créer, dans le parc de la Pointe, un espace destiné principalement aux personnes aînées afin de favoriser une vie active. Le gouvernement est fier de soutenir cette initiative importante pour de nombreuses personnes, notamment les aînés de notre communauté. Je tiens d'ailleurs à remercier les équipes derrière ce projet pour leur proactivité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent

Le mobilier urbain qui sera aménagé au parc de la Pointe inclut deux bancs berçants, six lampadaires et six poteaux, deux bancs de parc, une table, une gloriette en cèdre ainsi qu'une corbeille à déchets et à recyclage.

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Rappelons que plus de 1000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

