Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 60 000 $ à la Municipalité de Saint-Nazaire

SAINT-NAZAIRE, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, annoncent qu'un montant de 63 200 $ est octroyé à la Municipalité de Saint-Nazaire pour son projet d'installation d'abris solaires dans différents parcs de son territoire.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Saint-Nazaire comprend l'excavation de terrains et l'installation de sept abris solaires de 10 pieds sur 10 pieds dans différents parcs notamment fréquentés par les personnes aînées. Plus précisément, l'initiative sera déployée dans le parc de la 3e Rue Nord, le parc de l'avenue Boréale, le parc Gobeil, le parc de la rue des Bouleaux et celui de la rue des Merisiers. Tous les abris seront fixés de manière permanente sur des dalles de béton.

Citations :

« Le programme PRIMADA vient soutenir les communautés dans leur volonté de créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour les personnes aînées. Il est une démarche cruciale pour notre gouvernement. Je remercie la population de Saint-Nazaire d'avoir à cœur de favoriser l'épanouissement de ces personnes dont les talents, l'expérience et le savoir constituent la richesse d'une société. Tous ensemble, nous pourrons changer les choses de manière durable. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Comme chaque projet PRIMADA, celui de Saint-Nazaire témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir les communautés dans leurs efforts pour offrir aux personnes aînées des lieux de socialisation agréables et sécuritaires. Ces espaces sont d'une grande importance, car ils contribuent au dynamisme de nos collectivités. En ce sens, je suis très fière de l'appui que nous offrons à plusieurs municipalités, partout au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'initiative de la Municipalité de Saint-Nazaire permettra d'améliorer la qualité de vie des aînés, de même que de l'ensemble des citoyennes et des citoyens de la population. Nous sommes très heureux de la soutenir. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet. Votre proactivité et votre solidarité envers les personnes aînées et toute notre communauté sont remarquables. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.





Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100