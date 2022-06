Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 30 000 $ à la Municipalité de Maria

MARIA, QC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, annoncent qu'un montant de 31 920 $ est octroyé à la Municipalité de Maria pour son projet d'aménagement au parc du Vieux-Quai.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Maria consiste en l'aménagement de trois terrains de pétanque, d'aires de repos et de jardinage ainsi que l'installation de mobilier urbain au parc du Vieux-Quai afin d'offrir des activités adaptées aux personnes aînées. Les travaux qui seront réalisés comprennent la démolition des anciens terrains de pétanque et des pergolas désuètes, l'excavation et le nivelage du terrain, l'aménagement de nouveaux terrains de pétanque. La construction d'une serre à jardinage, l'installation de bacs à jardinage et d'un bac à compost, de balançoires, de tables et de bancs adaptés, d'abris solaires et d'un pavillon de jardin sont aussi prévues. Enfin, on construira un trottoir en bois; on mettra en place des lampadaires, on enfouira le filage électrique et on plantera des arbres fruitiers.

« La population de Maria a à cœur de favoriser l'épanouissement des aînés de sa communauté et d'inciter au partage de leurs talents, de leur expérience et de leur savoir, qui sont une richesse pour la société. Tous ensemble, nous pouvons changer les choses, et le programme PRIMADA y contribue grandement en soutenant les municipalités qui veulent créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour ces personnes. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« L'aménagement de ces espaces constitue un projet porteur d'une grande importance pour les résidentes et résidents de Maria, car il contribue à son dynamisme ainsi qu'aux échanges intergénérationnels. Je suis très fière à l'idée des retombées que ce projet, soutenu par notre gouvernement par le biais du programme PRIMADA, aura pour les gens de la communauté. Je salue la Municipalité pour ses nombreux efforts en vue d'offrir aux personnes aînées des lieux de socialisation agréables et sécuritaires. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis vraiment impressionné par la remarquable proactivité et solidarité de la communauté de Maria envers les personnes aînées. Je souhaite lui témoigner toute ma reconnaissance d'avoir ainsi à cœur d'améliorer leur qualité de vie, de même que celle de l'ensemble de la population. Merci à toutes les personnes dévouées qui ont rendu possible ce projet, ainsi qu'à madame Blais et ses équipes pour leur appui indéfectible. »

Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

