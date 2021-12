Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 12 000 $ à la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc

SAINTE-JEANNE-D'ARC, QC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Roberval, Nancy Guillemette, annoncent qu'un montant de 12 640 $ est octroyé à la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc pour son projet d'amélioration de l'accessibilité au Centre Gaétan-Bonneau.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets de 2020 du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc consiste à installer un siège d'escalier ainsi qu'un ouvre-porte automatique, incluant une barre de panique, au Centre Gaétan-Bonneau. Par ailleurs, l'installation d'une rampe d'accès extérieure sera réalisée en régie et est admissible à l'aide financière.

Citations :

« Je tiens à saluer la contribution de la communauté de Sainte-Jeanne-d'Arc, qui a à cœur de travailler avec nous afin de créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour nos personnes aînées. C'est tous ensemble que nous pourrons changer les choses de manière durable. Le PRIMADA est là pour soutenir nos municipalités dont la volonté va en ce sens. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'accès à des lieux de rencontre sociale est une condition essentielle pour maintenir une vie active chez les personnes aînées, ainsi que pour consolider leur lien d'appartenance à la communauté. Cette initiative est donc bienvenue, car elle contribuera au dynamisme des échanges entre les citoyennes et les citoyens de tout âge, de manière inclusive. Je tiens à remercier les personnes engagées dans ce projet régional et à saluer leur proactivité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En plus de contribuer aux liens intergénérationnels qui se tissent dans ce lieu de partage qu'est le Centre Gaétan-Bonneau, ce projet favorisera la santé mentale et physique des personnes aînées. Celles-ci pourront mener une vie plus active auprès des autres membres de notre communauté. Ce projet PRIMADA témoigne de la volonté de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie des aînés et de l'ensemble de la collectivité dont ils font partie intégrante. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la Santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

