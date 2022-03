Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 70 000 $ à la Municipalité de Napierville

NAPIERVILLE, QC, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Huntingdon, Claire IsaBelle, annoncent qu'un montant de 70 000 $ est octroyé à la Municipalité de Napierville pour son projet d'aménagement du parc des Braves.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Napierville consiste en l'aménagement du parc des Braves afin de créer une zone d'ombre et ainsi favoriser la participation des personnes aînées aux activités. Les travaux incluent notamment la construction d'un pavillon en cèdre et en pierre ayant une toiture en tôle, l'aménagement de deux sentiers d'accès pavés ainsi que l'installation de bancs fixes. Le projet prévoit également l'aménagement paysager du site.

Citations :

« C'est toujours un grand plaisir pour moi de découvrir les projets présentés au PRIMADA. Chacun d'entre eux témoigne du fait que les personnes aînées sont au cœur des priorités de nos communautés, de même que de celles de notre gouvernement. Avec un tel soutien financier, nous nous donnons les moyens de favoriser la réalisation d'initiatives qui permettent d'améliorer la qualité de vie de ces personnes et de promouvoir le vieillissement actif au sein de notre société. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Partout au Québec, notre gouvernement appuie la concrétisation de projets qui favorisent des environnements adaptés aux besoins des personnes aînées, en plus de contribuer à leur épanouissement au sein de la collectivité. Je félicite les partenaires municipaux dont les nombreux efforts permettent de créer ces milieux de vie inclusifs et conviviaux. Ce nouvel aménagement sera, pour Napierville, un lieu de rassemblement qui permettra aux personnes aînées de se retrouver, et j'en suis ravie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Notre gouvernement soutient l'excellente initiative de la Municipalité de Napierville. J'en suis fière ! Le projet consiste à offrir un lieu sécuritaire et accueillant pour les personnes aînées et leurs familles qui fréquenteront le parc des Braves. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans la rédaction de cette initiative et à souligner leur proactivité et leur solidarité envers leur communauté. »

Claire IsaBelle, députée de Huntingdon

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100