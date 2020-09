Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 50 080 $ à la Municipalité de Batiscan

QUÉBEC, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, et la députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, annoncent qu'un montant de 50 080 $ a été octroyé à la Municipalité de Batiscan pour l'installation d'exerciseurs et l'aménagement d'un sentier au parc du centre communautaire. Les travaux sont achevés et tout est à la disposition des citoyens.

Dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), cette aide financière vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les projets admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

« Plus que jamais, les personnes aînées sont au cœur des priorités de notre gouvernement. Le soutien financier annoncé permettra de soutenir concrètement la réalisation d'une initiative visant à améliorer leur qualité de vie et à favoriser leur vieillissement actif. C'est avec grand plaisir que je découvre chacun des projets. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les municipalités contribuent à mettre en place des milieux de vie qui prennent en compte les besoins de l'ensemble de leurs citoyens, comme c'est le cas avec ce projet. Notre gouvernement est fier de soutenir les meilleures initiatives visant à créer des environnements sécuritaires, adaptés aux besoins de nos aînés et contribuant à leur épanouissement au sein de leur communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'aménagement de ce parc destiné à l'exercice physique en plein air permet aux personnes aînées de Batiscan de demeurer actives et de le faire dans un contexte agréable et ressourçant. C'est une grande fierté pour moi que le gouvernement ait appuyé ce projet dans le comté de Champlain, d'autant plus qu'en région, les centres de conditionnement physique sont plus rares. Je tiens à remercier les équipes derrière cette initiative originale qui fait la promotion des saines habitudes de vie au sein de notre communauté. »

Sonia LeBel, députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Le projet incluait :

la préparation du terrain;

l'achat et l'installation de cinq exerciseurs fixés sur des bases de béton;

l'aménagement d'un sentier en béton coffré de 45 pieds de longueur et de 6 pieds de largeur;

l'installation de mobilier urbain, soit deux tables de pique-nique avec deux jeux d'échecs intégrés dans chaque table;

la réalisation de travaux d'aménagement paysager.

Le dernier appel de projets, qui s'est terminé en mai 2019, permettra la réalisation de 65 projets dans 15 régions, pour une aide financière totale estimée à plus de 4,1 M$.

Rappelons qu'un nouvel appel de projets a été lancé récemment. Il a été prolongé jusqu'au 23 septembre 2020.

Depuis 10 ans, le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Rappelons que 967 municipalités et MRC regroupant 92 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés.

