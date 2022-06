Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 27 800 $ à la Ville de Donnacona

DONNACONA, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député de Portneuf, Vincent Caron, annoncent qu'un montant de 27 800 $ est octroyé à la Ville de Donnacona pour son projet de construction d'un abri solaire au-dessus de trois terrains de pétanque afin de créer une zone d'ombre et favoriser la participation des personnes aînées à cette activité.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Ville de Donnacona consiste en l'installation d'un abri en bois sur pieux avec une toiture en tôle et la réalisation de divers travaux électriques. Cette construction implique aussi la préparation du terrain, l'excavation pour le branchement électrique et un aménagement paysager après les travaux.

Citations :

« Je tiens à féliciter tous les représentants des municipalités qui travaillent rigoureusement pour mettre en place des milieux sécuritaires et propices au vieillissement actif au Québec. Notre gouvernement est fier de les soutenir et de contribuer au financement des meilleures initiatives qui répondent à cet objectif. À ce propos, je salue la Ville de Donnacona pour son projet qui vise à accroître la participation des personnes aînées à des activités de loisirs et de socialisation. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Avec son projet PRIMADA, Donnacona veut offrir un espace propice à la participation et la socialisation des personnes aînées de sa municipalité. Cette vision contribue au dynamisme de la ville en permettant aux aînés et à toute la communauté de profiter sécuritairement d'un espace de jeu et de loisir. Notre gouvernement est heureux de soutenir les collectivités dans la mise en place de ces changements. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La pétanque est une activité de loisir et de socialisation qui est fort appréciée des personnes aînées du Québec, et particulièrement de Donnacona. Je me réjouis qu'avec le PRIMADA, le gouvernement puisse accompagner le projet de construction des abris en vue de rendre cette activité encore plus attrayante et sécuritaire pour nos aînés. J'en profite pour dire un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans la finalisation de ce projet. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100