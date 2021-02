Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 26 300 $ à la Municipalité de Neuville

QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce aujourd'hui au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, l'octroi d'un montant de 26 300 $ à la Municipalité de Neuville pour soutenir la réalisation de la phase 2 de l'aménagement paysager extérieur du terrain du Vieux Presbytère.

Rappelons qu'en 2014, la Municipalité de Neuville a réalisé la première phase des travaux d'aménagement du parc du Vieux Presbytère, financée en partie par le programme PRIMADA.

La phase 2 de ce projet vise donc à poursuivre ces travaux sur une partie du terrain afin de mettre en valeur le site et le Vieux Presbytère de Neuville, et de permettre aux personnes aînées de profiter d'espaces de repos adaptés à leurs besoins. Ils comprennent notamment l'aménagement d'un sentier d'environ 50 mètres linéaires et l'installation d'une table à pique-nique et de présentoirs pour les diverses communications de la Ville. L'aménagement paysager du site est également prévu. Cette phase du projet représente un coût global de 52 600 $.

Dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), cette aide financière vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les projets admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Citations :

« C'est avec grand plaisir que je découvre les projets présentés au PRIMADA. Chacun d'entre eux témoigne, plus que jamais, que les personnes aînées sont au cœur des priorités de nos communautés, de même que de notre gouvernement. Avec un tel soutien financier, nous nous donnons les moyens de favoriser concrètement la réalisation des initiatives ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie de ces personnes et de favoriser leur vieillissement actif au sein de notre société. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Dans toutes les régions du Québec, notre gouvernement appuie la concrétisation d'initiatives qui favorisent des environnements sécuritaires, inclusifs et adaptés aux besoins de nos aînés, et qui contribuent à leur épanouissement au sein de la collectivité. Je félicite les municipalités qui travaillent à la création de ces milieux de vie accueillants et conviviaux, qui tiennent compte de la réalité de tous leurs citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce projet qui vise à créer un lieu d'échanges agréable et rassembleur pour toute la communauté reflète bien les valeurs d'inclusion et de partage que l'on trouve dans Portneuf. Cette initiative de la communauté de Neuville s'inscrit dans une vision d'ouverture et d'échanges intergénérationnels qui nous est chère. Je suis donc très fier que notre gouvernement contribue à sa réalisation par un soutien financier. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants

Les travaux s'inscrivent dans une démarche de revitalisation du secteur du centre historique de Neuville , incluant des travaux importants effectués à l'intérieur de l'église voisine afin d'y installer la bibliothèque municipale.

Le Vieux Presbytère de Neuville est occupé par de nombreux organismes du milieu. Plusieurs activités du Service des loisirs de la ville de Neuville s'y déroulent. Le parc, avec ses arbres matures et un accès Internet sans fil, constitue un complément de choix à ce secteur appelé à devenir l'épicentre de la vie communautaire et citoyenne de Neuville.

Soulignons que les projets ont été autorisés dans le cadre de l'appel de projets du PRIMADA, édition 2019, qui permettra la réalisation de 65 projets dans 15 régions, pour une aide financière totale estimée à plus de 4,1 millions $.

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Rappelons que plus de 1000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

