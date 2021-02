Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 22 000 $ à la Municipalité d'Amqui

QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, l'octroi d'un montant de 22 000 $ à la Municipalité d'Amqui pour l'amélioration d'une infrastructure pour les aînés.

Le projet consiste à installer deux abris solaires aux extrémités des terrains de pétanque existants. Grâce à ce financement, les personnes aînées pourront dorénavant pratiquer leur activité en toute sécurité lors des journées ensoleillées puisqu'elles seront suffisamment protégées lorsqu'elles effectueront leurs lancers ou attendront leur tour. De plus, le projet comprend la correction d'une pente en bordure de terrain afin d'éviter les chutes. Le projet représente un investissement global de 44 000 $.

Dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), cette aide financière vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les projets admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Citations :

« C'est avec grand plaisir que je découvre les projets présentés au PRIMADA. Chacun d'entre eux témoigne, plus que jamais, que les personnes aînées sont au cœur des priorités de nos communautés, de même que de notre gouvernement. Avec un tel soutien financier, nous nous donnons les moyens de favoriser concrètement la réalisation des initiatives ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie de ces personnes et de favoriser leur vieillissement actif au sein de notre société. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Dans toutes les régions du Québec, notre gouvernement appuie la concrétisation d'initiatives qui favorisent des environnements sécuritaires, inclusifs et adaptés aux besoins de nos aînés, et qui contribuent à leur épanouissement au sein de la collectivité. Je félicite les municipalités qui travaillent à la création de ces milieux de vie accueillants et conviviaux, qui tiennent compte de la réalité de tous leurs citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Nous sommes très fiers de contribuer à ce projet qui tient compte des besoins réels des aînés de la municipalité d'Amqui. Ils pourront continuer de pratiquer leur activité préférée en toute sécurité. Il est aussi important de dynamiser les milieux de vie et surtout de revitaliser les infrastructures de la région pour assurer son attractivité. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Soulignons que les projets ont été autorisés dans le cadre de l'appel de projets du PRIMADA, édition 2019, qui permettra la réalisation de 65 projets dans 15 régions, pour une aide financière totale estimée à plus de 4,1 millions $.

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Rappelons que plus de 1000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514-229-0591 ; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100 ; Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 691-5650