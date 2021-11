Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $ à la Ville de Saint-Honoré

SAINT-HONORÉ, QC, le 10 nov. 2021 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député de Dubuc, François Tremblay, annoncent, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'un montant de 100 000 $ est octroyé à la Ville de Saint-Honoré pour son projet de rénovation du centre communautaire.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets 2020 du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Ville de Saint-Honoré consiste à rénover le rez-de-chaussée de l'ancien presbytère, acquis en 2020, afin d'y loger le Club de l'âge d'or et l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Il permettra ainsi à plusieurs personnes aînées de profiter des activités offertes par ces organismes, favorisant leur santé et leur vieillissement actif.

À terme, le centre communautaire comprendra, entre autres, une grande salle, des bureaux administratifs, une salle de métier et une cuisinette. Le projet prévoit également la réalisation de divers travaux de plomberie et d'électricité ainsi que l'installation de nouvelles cloisons, de mobilier intégré et d'un système de climatisation.

Citations :

« Chaque projet PRIMADA témoigne de la volonté de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie de nos aînés et de promouvoir le vieillissement actif au sein de notre belle région. Le projet de rénovation du centre communautaire de Saint-Honoré favorise grandement la socialisation et la santé des personnes aînées. Nous sommes très fiers de soutenir financièrement cette initiative. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Grâce aux travaux de rénovation prévus par la Ville de Saint-Honoré, le nouveau centre communautaire deviendra un espace accueillant et convivial pour les personnes aînées, mais aussi pour les quelque 6 000 personnes habitant le secteur. De plus, ce lieu rassembleur encouragera le vieillissement actif des personnes aînées en leur permettant de participer aux différentes activités offertes par les organismes qui y sont logés. Je tiens d'ailleurs à remercier les personnes impliquées dans ce projet régional et à saluer leur proactivité. »

François Tremblay, député de Dubuc

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Rappelons que plus de 1000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Lyann St-Hilaire, Conseillère aux communications de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 956-8620; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100