Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde près de 60 000 $ à la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax

SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Eric Lefebvre, annoncent qu'un montant de 59 120 $ est octroyé à la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax pour son projet d'aménagement d'un sentier pédestre.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de Sainte-Sophie-d'Halifax prévoit l'aménagement d'un sentier pédestre d'une longueur approximative de 1,4 kilomètre. Plus précisément, les travaux visent la mise en forme d'un sentier incluant le nivellement du sol, l'aménagement de fossés de drainage, l'épandage de gravier et l'installation de ponceaux. Seront aussi intégrés au sentier un pont, des bancs et des tables de pique-nique.

Citations :

« Chaque projet PRIMADA témoigne de la volonté de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie de nos aînés et de promouvoir le vieillissement actif au sein des différentes régions du Québec. C'est une démarche cruciale pour notre gouvernement. Je remercie la population de Sainte-Sophie-d'Halifax d'avoir à cœur de travailler avec nous en ce sens, pour changer les choses de manière durable. Plus que jamais, l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées est notre priorité. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Avec l'aménagement de ce sentier, la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax démontre sa volonté d'offrir un lieu public sécuritaire, qui favorisera la détente et la socialisation pour les jeunes et les aînés. Ces espaces sont d'une grande importance, car ils stimulent le dynamisme de nos collectivités. Je suis très fière des retombées qu'ont ces initiatives dans plusieurs municipalités partout au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'initiative de la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax permettra d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées, de même que de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Elle permettra de diversifier l'offre d'activités à l'ensemble de la population. D'ailleurs, nous sommes très heureux de la soutenir. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet. Votre proactivité et votre solidarité envers les personnes aînées et la communauté sont remarquables. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.





Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100