Projet Turcot - Travaux en cours pour l'aménagement de la bande verte située au pied de la falaise Saint-Jacques

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les citoyens que les travaux pour l'aménagement de la bande verte au pied de la falaise Saint-Jacques sont amorcés. Cet aménagement permettra de bonifier la zone de conservation de la falaise de plus de 12 hectares tout en offrant à la population un nouvel espace vert incluant 2 800 arbres et près de 20 000 arbustes et graminées. La bande verte comprendra également une piste multifonctionnelle, des aires de repos, des habitats fauniques et un petit stationnement incluant des bornes de recharge.

Les travaux de terrassement tels que le reprofilage du fossé, la gestion des sols et la coupe du phragmite sont en cours. Au début du mois de février, les opérations se poursuivront avec la coupe sélective d'arbres pour le reprofilage du fossé actuel et les accès à la falaise. Le Ministère rappelle que ces travaux sont nécessaires afin de faciliter l'entretien, d'assurer un drainage adéquat et de garantir à long terme la stabilité de la falaise Saint-Jacques ainsi que de la butte de la bande verte.

Le terrassement se poursuivra tout au long de l'hiver. Les travaux d'aménagement se dérouleront ensuite du printemps jusqu'à la fin 2021. L'ouverture de la bande verte est prévue au printemps 2022.

Informations complémentaires

À terme, la zone de la falaise Saint-Jacques aura une superficie totale de 33 hectares, soit une augmentation de plus de 40 % de sa superficie initiale et l'équivalent de 46 terrains de football.

aura une superficie totale de 33 hectares, soit une augmentation de plus de 40 % de sa superficie initiale et l'équivalent de 46 terrains de football. Le concept final de la bande verte a été élaboré en concertation avec la Ville de Montréal en tenant compte des besoins exprimés par le milieu et la population lors des consultations de 2017 et de 2018 et en prenant en considération les contraintes techniques d'aménagement et les engagements environnementaux du Ministère.

de en prenant en considération les contraintes techniques d'aménagement et les engagements environnementaux du Ministère. Le Ministère détient les autorisations environnementales requises et collabore étroitement avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la réalisation du projet.

La réalisation en hiver des travaux de terrassement et de coupe sélective est fortement recommandée à cause des conditions de sols en place ainsi que pour la gestion du phragmite, la protection des couleuvres brunes et de la période de nidification des oiseaux.

Liens connexes

Consultez le concept final de la bande verte.

Demeurez au fait du projet Turcot : site Web et Twitter.

Suivez Transports Québec sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca