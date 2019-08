Projet Turcot - Poursuite des fouilles archéologiques : village de Saint-Henri-des-Tanneries

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - De nouveaux vestiges du village de Saint-Henri-des-Tanneries ont été mis au jour lors de travaux pour l'installation d'équipements de services publics réalisés dans le cadre du projet Turcot. Une équipe d'archéologues est mobilisée depuis le début du mois de juin pour effectuer des inventaires archéologiques, identifier les vestiges présents et réaliser les fouilles avant la poursuite des travaux.

Principalement, les vestiges de cinq bâtiments ont été trouvés : une tannerie qui daterait possiblement du 18e siècle, deux habitations du 19e siècle, un bâtiment dont la fonction est encore inconnue, ainsi qu'une partie de fondation d'un bâtiment indéterminé. Plusieurs artéfacts ont déjà été récupérés.

Le site est situé sous l'ancienne rue Saint-Jacques, entre les rues Saint-Rémi et De Courcelle. La totalité de la rue sera refaite dans ce secteur, incluant les services publics, ce qui rend impossible la conservation en place de la majorité des vestiges trouvés.

Rappelons qu'une exposition temporaire portant sur les découvertes archéologiques faites dans ce secteur a eu lieu du 10 octobre 2018 à la mi-janvier 2019 à la bibliothèque Saint-Henri dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. Cette exposition, financée par le ministère des Transports, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications, mettait en valeur 82 artéfacts provenant de différentes époques de l'histoire du quartier.

Citations :

« Ces nouveaux éléments viendront enrichir les connaissances acquises lors des découvertes réalisées entre 2015 et 2017. Tous les vestiges et les artéfacts sont répertoriés, catalogués et enregistrés afin de préserver l'histoire de ce village. Les artéfacts seront ensuite conservés à la réserve de la Ville de Montréal. »

Frank Rochefort, archéologue au ministère des Transports

