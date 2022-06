Projet Turcot - La bande verte située au pied de la falaise Saint-Jacques maintenant accessible à la population

MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est heureuse d'annoncer que l'ouverture de la bande verte située au pied de la falaise Saint-Jacques a officiellement eu lieu au cours des dernières semaines.

Réalisée dans le cadre du projet Turcot, la bande verte permet à la population de faire une halte en nature, en plein cœur de Montréal. Elle comprend quelque 2 800 arbres et 20 000 arbustes et graminées, une piste multifonctionnelle, des aires de repos, des habitats fauniques diversifiés et un petit stationnement incluant des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le gouvernement souligne par la même occasion l'aboutissement à venir, au cours de 2022, de tous les travaux d'aménagement paysager du projet Turcot. Une bonne nouvelle pour les riveraines et riverains qui ont cohabité avec cet énorme chantier.

Citation

« L'ouverture de la bande verte clôt un autre chapitre du projet Turcot. Les 12 hectares d'espace vert feront le bonheur du voisinage et des passants, de même que de la faune du secteur. Je remercie de nouveau les citoyennes et les citoyens de leur patience et de leur collaboration au cours des dernières années. Je vous souhaite non seulement de profiter de ce lieu de verdure, mais aussi d'y prendre une pause. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

D'une longueur approximative de 2,8 km, la bande verte a pour but d'assurer la protection de la falaise et de favoriser la biodiversité en créant, notamment, des habitats pour la faune.

Depuis l'aménagement de la bande verte, la zone de conservation de la falaise Saint-Jacques a une superficie totale de 33 hectares, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport à sa superficie initiale.

