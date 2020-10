Projet Turcot - Fermetures majeures dans le secteur des échangeurs Turcot et Angrignon du 30 octobre au 2 novembre

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, en collaboration avec Signature sur le Saint-Laurent, informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place dans le secteur des échangeurs Turcot et Angrignon durant la fin de semaine du 30 octobre. Le secteur est à éviter dans la mesure du possible. Ces entraves sont notamment requises afin de procéder à des travaux de finition et d'asphaltage.

Fermetures sur le réseau autoroutier - de vendredi 22 h à lundi 5 h