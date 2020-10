Projet Turcot - Fermetures majeures dans le secteur de l'échangeur Turcot du 16 au 19 octobre

Ouvertures - dès le lundi 19 octobre Ouverture du boulevard Pullman entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Rémi Ouverture de l'entrée de la route 136 (A-720) en direction est en provenance du boulevard Pullman Ouverture de la sortie nº 1 - Boul. Décarie / rue Saint-Rémi / Pont Samuel-De Champlain de la route 136 (A-720) en direction ouest Ouverture de la rue Saint-Rémi entre l'intersection de la rue Saint-Jacques et du boulevard Pullman et la rue Cazelais