Projet Turcot - Fermetures majeures dans le secteur de l'échangeur Turcot du 14 au 17 août 2020

MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, en collaboration avec Signature sur le Saint-Laurent, informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place dans les corridors de l'autoroute 15 en direction nord et de la route 136 (A-720) en direction est durant la fin de semaine du 14 août. Le secteur est à éviter dans la mesure du possible. Ces entraves sont notamment requises afin de procéder à des travaux de finition et de réalignement de voies.

Fermetures sur le réseau autoroutier