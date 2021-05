Projet Turcot et réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger - Fermetures dans le corridor de la route 136 du 7 au 10 mai 2021

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place dans le corridor de la route 136 entre le tunnel Ville-Marie et l'échangeur Turcot durant la fin de semaine du 7 mai. Ces entraves sont requises afin de procéder à des travaux de finition du projet Turcot et à la poursuite des travaux pour la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.

Fermetures sur le réseau autoroutier