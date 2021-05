Projet sur la ouananiche et le touladi - La collaboration des pêcheurs demandée

GATINEAU, QC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) sollicite la collaboration des pêcheurs de ouananiche et de touladi pour son projet mené dans les lacs Simon et Gagnon, en Outaouais, et les lacs Montjoie et des Sept Frères dans la portion de la réserve faunique de Papineau-Labelle dans les Laurentides. Ce projet, coordonné par l'équipe de la Direction de la gestion de la faune de l'Outaouais, a pour but de vérifier si la ouananiche et le touladi sont en « compétition » pour la même nourriture et si cette compétition a un rôle à jouer dans l'état des populations de touladi de ces lacs. Le projet a également pour but d'évaluer certains enjeux socioéconomiques liés à la pêche de ces deux espèces, notamment ce que les pêcheurs recherchent et leur degré de satisfaction.

Comment participer

À la fin de leur excursion de pêche, les pêcheurs des lacs visés sont invités à présenter leurs prises aux spécialistes du MFFP qui seront sur les lieux de mise à l'eau, aux dates et aux heures indiquées ci-dessous.

Les spécialistes analyseront les poissons et prélèveront l'estomac et les os de l'oreille interne (otolithes) afin de déterminer leur âge et ce qu'ils ont mangé. Les pêcheurs seront également invités à remplir un questionnaire en ligne. À la suite des analyses du MFFP, les pêcheurs qui le souhaitent pourront recevoir de l'information sur leurs prises.

Lieux, dates et heures

L'équipe du MFFP sera sur les lieux de mises à l'eau selon l'horaire suivant :



- lac Gagnon (plage municipale ; 46,069858° N. ; 75,09325° O.), le samedi 8 mai, de 11 h à 18 h



- lac Simon (marina lac Simon ; 45,90744° N. ; 75,09282° O.), le dimanche 9 mai, de 11 h à 18 h



- lac Montjoie (réserve faunique de Papineau-Labelle ; 46,26739° N. ; 75,14872° O.), les samedis 15, 22 et 29 mai, de 11 h à 18 h



- lac des Sept Frères (réserve faunique de Papineau-Labelle ; 46,314112° N. ; 75,192256° O.), les dimanches 16, 23 et 30 mai, de 11 h à 18 h

En raison du contexte de la pandémie de COVID-19, les mesures sanitaires de la santé publique devront être respectées pendant l'opération.

Pour chacun des lacs indiqués plus haut, les pêcheurs sont invités à participer au projet tout au long de la saison de pêche à la ouananiche et au touladi : https://peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/carteinteractive/. Voici la procédure à suivre à l'extérieur des périodes où le MFFP sera sur les lieux de mise à l'eau des lacs :

Étape 1* : Prélever la tête et les viscères de chaque ouananiche et de chaque touladi pêchés et les conserver au congélateur, dans des sacs hermétiques individuels, indiquant la date, le nom du lac et de l'espèce (touladi ou ouananiche).

: Prélever la tête et les viscères de chaque ouananiche et de chaque touladi pêchés et les conserver au congélateur, dans des sacs hermétiques individuels, indiquant la date, le nom du lac et de l'espèce (touladi ou ouananiche). Étape 2 : Veuillez communiquer avec M me Julie Deschênes, biologiste, au [email protected] pour convenir d'une méthode sécuritaire pour transmettre vos échantillons.

: Veuillez communiquer avec M Julie Deschênes, biologiste, au pour convenir d'une méthode sécuritaire pour transmettre vos échantillons. Étape 3 : Remplir le questionnaire en ligne.

* Pour les lacs Montjoie et des Sept Frères dans la portion de la réserve faunique de Papineau-Labelle, les sacs contenant la tête et les viscères peuvent être déposés à l'un de ces postes d'accueil : Val-des-Bois, Pie IX à Nominingue ou Gagnon à Duhamel.

Pour des questions sur le projet, veuillez communiquer avec Mme Julie Deschênes, biologiste, au [email protected].

La participation des pêcheurs est essentielle à la réussite de ce projet. Le MFFP remercie ceux qui y prendront part.

Les citoyens sont invités à signaler tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet ou au bureau de la protection de la faune le plus près. L'information demeure confidentielle.

Source :

Caroline Bujold

Direction des communications

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/