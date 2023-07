Projet structurant de l'Est : la Chambre réitère l'importance du projet et demande des échéanciers clairs

MONTRÉAL, le 4 juill. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du dévoilement du rapport final du groupe de travail sur le Projet structurant de l'Est.

« Depuis plusieurs années, la Chambre soutient le projet de doter l'est de l'île d'une desserte rapide et efficace de transport en commun afin de relier le secteur avec le centre-ville et le reste du réseau de transport collectif métropolitain. Le Projet structurant de l'Est est une condition préalable et nécessaire au développement de l'est de la métropole, autant du point de vue économique que résidentiel. Dans un contexte où on observe simultanément une pénurie de terrains industriels et de logements, l'Est représente un potentiel de développement majeur. Il faut profiter de la convergence de vues entre la Ville, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et les promoteurs pour agir vite », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La proposition d'un projet entièrement souterrain crée un enthousiasme justifié dans la population et à l'hôtel de ville. Le coût annoncé de 36 milliards de dollars est cependant très élevé. Il y a un risque que la facture élevée fasse dérailler le projet. Le défi sera d'obtenir le financement colossal requis pour aller de l'avant. Nous comprenons que la mairesse de Montréal est confiante d'y arriver et nous la soutiendrons dans ses efforts », a poursuivi Michel Leblanc.

« Il faut se fixer des échéanciers clairs. Il faudra rapidement bâtir un consensus large avec l'ensemble des parties prenantes impliquées et présenter un front uni afin d'obtenir l'appui du gouvernement fédéral. C'est une condition nécessaire à la réussite d'un projet d'une telle ampleur », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

