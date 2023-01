La Fondation Riopelle, L'institut national de l'image et du son et le Festival International du Film sur l'Art s'associent pour soutenir les réalisateurs et réalisatrices de demain

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Mettant de l'avant une multitude de disciplines artistiques, les célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle se transporteront au cinéma dès le mois de mars 2023 grâce au projet Riopelle en courts, avec la présentation de cinq courts métrages inspirés de la démarche créatrice et des thèmes chers à l'artiste québécois de renommée internationale et réalisés par de récents diplômés de L'institut national de l'image et du son (L'inis). Ces œuvres cinématographiques seront projetées en première mondiale dans le cadre de la 41e édition du Festival International du Film sur l'Art (FIFA), qui se déroulera en salle à Montréal du 14 au 26 mars et en ligne du 24 mars au 2 avril prochains.

Les cinq lauréats, sélectionnés par un jury dans le cadre d'un concours, bénéficient de l'accompagnement et de l'encadrement de l'un des réalisateurs et scénaristes les plus primés du Québec, Charles Binamé, dans la réalisation de leur projet de film. La collection ainsi créée constitue une œuvre en soi, déclinée en cinq tableaux colorés et singuliers.

Ce projet a été rendu possible grâce au généreux soutien de la Fondation Jean Paul Riopelle et de la Fondation Audain. En plus de la prestigieuse tribune du FIFA, les courts métrages seront diffusés à travers le monde en 2023 dans le cadre d'un partenariat qui sera annoncé publiquement par la Fondation Riopelle dans les prochaines semaines.

Cinq perspectives uniques sur l'œuvre de Riopelle

De peindre, mes os sont devenus poussière de Laetitia Demessence

Ce film prend son inspiration dans la couleur blanche de l'œuvre de Jean Paul Riopelle - le blanc du deuil, de la neige, des oies, le blanc de l'empreinte des objets posés sur la toile et peints à la bombe aérosol... Cette couleur qui contraste avec les autres, ou qui remplit parfois une œuvre entière, semble faire état d'un vide dans lequel bascule l'homme atteint d'ostéoporose. Comme un soupir du geste créateur cherchant à combler une absence.

Diplômée du programme Écriture 2021-2022 (profil Long métrage), Laetitia Demessence est une réalisatrice et scénariste franco-espagnole ayant grandi en Espagne, en Indonésie et au Chili, avant de s'établir au Québec. Elle explore la réalisation à travers des courts métrages, des vidéoclips et des films de danse. Laetitia se consacre actuellement à la préproduction de son premier long métrage de fiction, Oraison, qu'elle a développé à L'inis et qui est financé par le programme Talents en vue de Téléfilm Canada.

Phanères de Héloïse Bargain

Les phanères sont les productions du corps comme les cheveux ou les ongles. On les chérit lorsqu'elles font partie de nous et elles nous révulsent lorsque l'on s'en détache. Le film résonne avec la douce brutalité des abstractions de Jean Paul Riopelle. Sur la toile, les cheveux ont remplacé la peinture et l'élan de liberté du peintre s'est transformé en un violent désir de mouvement, un désir de changement.

Diplômée du programme Documentaire 2020 (profil Réalisation), Héloïse Bargain est une réalisatrice basée à Montréal. Après des années de journalisme à Radio-Canada en Acadie et au Manitoba, elle part vivre en Russie pendant deux ans pour réaliser des reportages long format pour le Moscow Times. De retour à Montréal, elle intègre L'inis où elle réalise les films Jocelyne et Serge ainsi que La Bouilloire, qui a remporté le prix du meilleur film expérimental au Festival du film étudiant de Québec 2022. Elle est actuellement en résidence artistique aux Films de l'Autre.

Movimentum de Anaïs Venegas-Grün

Les pulsions du corps à l'union de la nature, peinture et musique, deviennent transe de création. Un élan tout aussi intérieur qu'extérieur, donne naissance à une expérience et à un monde de lumières mouvementées.

Diplômée du programme Mixte - Documentaire et fiction 2020 (profil Production), Anaïs Venegas-Grün est une réalisatrice, scénariste et artiste visuelle. Elle est passionnée par le cinéma queer, la représentation à l'écran et la spiritualité. Elle adore la création et la transformation des sentiments en matière. Le physique et la métaphysique servent toujours à découvrir la vie, puis s'entremêlent dans la création. Toutes actions sont pour l'amour de l'humanité et du cinéma.

Riopelle était non-binaire de Aimé Majeau Beauchamp

À travers un dialogue imaginé avec Jean Paul Riopelle, ce film expérimental actualise l'héritage du peintre en cherchant à tisser des ponts avec la génération d'aujourd'hui. Entre l'hommage et l'autoportrait, Riopelle était non-binaire est avant tout une réflexion intime sur le courage d'être soi.

De la production, en passant par la direction photo, la recherche et la réalisation, Aimé Majeau Beauchamp travaille depuis plus de cinq ans en création de contenus audiovisuels et radiophoniques variés dont une série présentement en production pour la plateforme Ohdio de Radio-Canada. Détenant un diplôme du programme Documentaire 2021 (profil Réalisation), iel a également réalisé en 2020 la série documentaire audio J'en perds mes mots avec TFO. Diplômé de l'UQAM en science politique et études féministes en 2015, Aimé s'intéresse particulièrement à la marginalité, à l'identité et à la culture.

Kaléidoscope lyrique de Jonathan Goyette

Kaléidoscope lyrique est exécuté à la manière de Riopelle s'installant devant sa toile avec le vertige de ne pouvoir visualiser le résultat final avant de l'avoir sous les yeux, en n'obéissant qu'aux appels de l'élan vital et de l'intuition. Si Riopelle sculptait la peinture, le film présente des tableaux réalisés à partir d'encres, de produits chimiques ou naturels, appliqués sur des pellicules 16 et 35 mm, avec en filigrane le désir de transformer un matériel expérimental et abstrait en un poème narratif sur l'œuvre du peintre.

Diplômé du programme Écriture 2019-2020 (profil Long métrage) et issu du mouvement Kino, Jonathan Goyette a scénarisé, réalisé et autoproduit plusieurs courts métrages, dont certains ont été sélectionnés par des festivals tels que Canada Short Films Festival, et Image+Nation. Il travaille au scénario d'un premier long-métrage ainsi que sur des courts métrages. Il s'intéresse aussi à l'hybridité entre genres cinématographiques ainsi qu'aux effets de l'obsession de performance sur l'homme et l'environnement. Auteur, il a publié aux éditions L'Interligne Le saboteur d'avenir, un recueil de nouvelles de fiction.

Citations

« Dès les années 1960, Jean Paul Riopelle caressait le rêve de créer une fondation afin de soutenir le développement de la relève artistique et d'amener diverses disciplines à œuvrer ensemble. C'est ce rêve que nous concrétisons une fois de plus aujourd'hui avec le projet Riopelle en courts, qui permettra non seulement aux cinéastes de demain de voir leurs œuvres diffusées aux quatre coins du globe, mais aussi de s'imprégner de l'imaginaire débordant et de la vision inspirante et avant-gardiste du grand maître des arts visuels qu'était Riopelle. Et ce, alors que le Québec, le Canada et le monde entier célèbrent cette année son 100e anniversaire de naissance. »

- Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopelle et commissaire générale des célébrations du centenaire de l'artiste

« Cette aventure fut parfaitement unique, enrichissante et profonde alors que je plongeais, avec les cinq cinéastes, dans des univers au cœur desquels ils souhaitaient tous et toutes, passionnés, rendre le plus intimement possible leur relation à Riopelle, à son œuvre. Des talents prometteurs que je n'oublierai pas, tant par leur sensibilité fine, leur imaginaire, que par leur constant désir de dépassement, comme en témoignent leurs films. »

- Charles Binamé, qui a accompagné au cours des dernières semaines les cinq lauréats du concours dans la réalisation de leurs courts métrages

« L'inis est extrêmement fier de voir cinq de ses diplômés être associés à ce magnifique projet. Inspirés par Riopelle et son œuvre, encadrés avec bienveillance et efficacité par le cinéaste Charles Binamé, les réalisateurs et réalisatrices ont livré des courts métrages qui témoignent avec créativité et sincérité de leur grande appréciation de l'artiste multidisciplinaire de renommée internationale. »

- Jean Hamel, directeur général de L'inis

« Je suis particulièrement heureux de cette initiative croisée entre la Fondation Riopelle, L'inis et le Festival International du Film sur l'Art. Il m'est toujours fascinant de voir comment un artiste tel que Riopelle trouve un écho contemporain auprès de jeunes cinéastes d'horizons divers. Examiner une œuvre, c'est reconnaître que c'est son propre regard, intime et sensible, qui se plonge dans l'Autre. C'est aussi observer une interaction qui se crée avec l'Autre. Et quand l'Autre est Riopelle, les possibilités sont inépuisables. »

- Philippe U. del Drago, directeur général et artistique du FIFA

Des célébrations sans précédent pour un artiste canadien

Orchestrées par la Fondation Riopelle, les festivités entourant le 100e anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle offrent tout au long de l'année 2023 au grand public une occasion unique de renouer avec cet artiste québécois qui a profondément marqué l'histoire de l'art. Mettant en vedette une grande variété de disciplines artistiques, de la musique classique au cirque, en passant par le théâtre, le cinéma et la littérature, en plus de la participation d'institutions muséales et d'enseignement, la programmation officielle des célébrations du centenaire donnera lieu à une multitude de projets culturels, tant au Québec qu'ailleurs au Canada et dans le monde. Durant cinq saisons placées sous la thématique « Grandeur nature », une pléiade de prestigieux partenaires contribuera ainsi à faire de ces festivités - les plus importantes jamais organisées pour un artiste visuel canadien - un succès retentissant, faisant rayonner le talent québécois aux quatre coins du globe et inspirant les nouvelles générations d'artistes à travers l'immense legs artistique de Riopelle.

Découvrez la programmation complète du centenaire au www.fondationriopelle.com/centenaire

À propos du FIFA

Le Festival International du Film sur l'Art (FIFA) se consacre à la promotion et au rayonnement international du film sur l'art et les arts médiatiques. Sous la direction générale et artistique de Philippe U. del Drago, le FIFA propose un événement annuel au mois de mars qui permet de découvrir les dernières productions de films sur l'art. À travers sa programmation, ses nombreuses activités annuelles ainsi que sa plateforme de diffusion de films d'art en ligne (ARTS.FILM), le FIFA, fondé par René Rozon, s'engage à accroître la connaissance et l'appréciation de l'art auprès du public. Le FIFA s'emploie également à promouvoir le travail des artistes œuvrant dans les domaines du cinéma, de la vidéo et des arts visuels, ainsi qu'à encourager la production et la diffusion de films sur l'art. La 41e édition du festival aura lieu en salle à Montréal du 14 au 26 mars 2023 et en ligne du 24 mars au 2 avril 2023.

À propos de L'inis

L'institut national de l'image et du son (L'inis) est un centre de formation professionnel en cinéma et télévision basé à Montréal depuis plus de 25 ans. Au fil des années, il a accueilli près de 1000 professionnels émergents dans ses programmes visant à former les scénaristes, les réalisateurs et les producteurs de demain, autant en fiction qu'en documentaire. L'inis offre aussi plusieurs cours de perfectionnement aux métiers de l'image et du son, permettant ainsi aux membres de l'industrie d'acquérir les compétences leur permettant de faire progresser leur carrière. L'inis est LE parcours pédagogique pratique et rigoureux, stimulant et inclusif, favorisant la création des histoires qui nous racontent et nous rassemblent, sur tous les écrans.

À propos de la Fondation Riopelle

Imaginée par Riopelle dès les années 1960 et fondée en 2019 par un groupe de philanthropes canadiens, la Fondation Riopelle a pour mission de célébrer et perpétuer la vision et l'œuvre de Jean Paul Riopelle au Canada et dans le monde entier, de soutenir et inspirer les artistes de la relève en arts visuels, d'encourager l'exploration et l'expérimentation en matière de création, et d'en promouvoir l'enseignement et l'apprentissage. La Fondation agit également à titre de centre de référence et d'analyse en matière de documentation, publication et discours relatifs à l'œuvre de Riopelle.

