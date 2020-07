Projet pilote - Électrification de la flotte des écoles de conduite - 4,5 M$ pour soutenir l'acquisition de véhicules électriques dans les écoles de conduite

QUÉBEC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec met en place un projet pilote afin de soutenir l'électrification des parcs de véhicules des écoles de conduite. Doté d'un budget maximal de 4,5 M$ et financé par le Fonds vert, ce projet a pour objectif de favoriser l'acquisition de véhicules zéro émission.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en fait l'annonce aujourd'hui, en collaboration avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.

Sous la supervision de la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière (FQESR), ce projet pilote se déploiera dans 30 écoles de conduite à travers le Québec, pour une durée de 30 mois. Sur une base annuelle, quelque 15 000 élèves, soit environ 15 % des étudiantes et étudiants qui suivent un cours de conduite au Québec, pourront ainsi profiter d'une expérience de conduite à bord d'un véhicule électrique.

« Pour votre gouvernement, l'électrification des transports constitue une priorité. Nous sommes heureux d'aider les écoles de conduite à convertir leurs parcs de véhicules, d'autant plus que ce projet pilote contribuera à l'atteinte des cibles gouvernementales en cette matière. Il permettra aussi, et surtout, à de nouvelles cohortes de conductrices et conducteurs de se familiariser avec les véhicules électriques dès le début de leur apprentissage. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Au Québec, le secteur des transports est, et de loin, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre (GES). Dans ce contexte, notre gouvernement se doit d'encourager le recours à l'électricité dans le transport automobile, d'autant plus que ce type de véhicule se retrouve fréquemment sur nos routes. L'électrification de ce secteur est, sans contredit, une solution porteuse d'avenir. Un avenir que nous devons commencer à construire dès aujourd'hui, en investissant notamment dans des initiatives comme cette bonification de la flotte de véhicules des écoles de conduite. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Ce projet pilote est doté d'une enveloppe budgétaire de 4,5 M$ jusqu'au 31 mars 2022. Il a pour objectifs :

d'accélérer l'acquisition de véhicules électriques et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre;



de sensibiliser les jeunes conductrices et conducteurs aux avantages des véhicules électriques;



de développer un modèle économique viable pour des écoles de conduite dotées de véhicules électriques, partout au Québec.

Il est en lien direct avec les objectifs du Plan d'action en électrification des transports 2015-2020, notamment ceux visant à augmenter le nombre de véhicules immatriculés fonctionnant à l'électricité et à réduire les émissions annuelles de GES produites par les transports.

Le projet s'intègre aussi dans les priorités du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques.

Les écoles de conduite du Québec désirant participer à ce projet pilote seront invitées à s'inscrire à partir de la section du site de la FQESR qui y est consacrée.

