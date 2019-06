Projet-pilote de navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal - Une nouvelle option pour améliorer la mobilité dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois, ont procédé aujourd'hui au voyage inaugural de la nouvelle navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal.

Ce projet-pilote vient bonifier les options de transport collectif pour les citoyennes et les citoyens de l'Est de Montréal, favorisant ainsi une meilleure mobilité dans ce secteur. La navette circulera entre le Vieux-Pointe-aux-Trembles, au coin du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Bellerive dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et le quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal. Le trajet, d'environ 30 minutes, permettra aux utilisateurs d'atteindre le cœur de Montréal plus rapidement tout en profitant des berges du Saint-Laurent. Le service sera offert sept jours, jusqu'au 28 septembre.

Citations

« Votre gouvernement a à cœur l'amélioration de la mobilité dans la région métropolitaine. La navette fluviale inaugurée aujourd'hui représente une option supplémentaire par rapport à l'auto pour les citoyens qui se déplacent de l'Est de Montréal vers le centre-ville. Cette nouvelle option permettra d'emprunter le fleuve Saint‑Laurent afin de diminuer la pression exercée sur le réseau routier, en plus de favoriser l'offre récréotouristique de la région. Nous savons à quel point la mobilité est un enjeu important pour l'est de la métropole. C'est pourquoi la navette fluviale est l'une des actions du plan de décongestion de notre gouvernement. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La navette fluviale contribuera de belle façon à la mobilité dans l'est de la ville et est un pan important du véritable pôle de mobilité que notre administration a créé dans ce secteur de la métropole. Navette fluviale, BIXI, autopartage, vélo, autant de moyens pour se déplacer et diminuer l'utilisation de la voiture solo. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Avec ce projet-pilote, je suis confiante qu'on va réussir à démontrer qu'une navette fluviale est un mode de transport en commun viable, qui permet d'améliorer substantiellement la mobilité pour nos résidents. Ce projet va aussi permettre d'accélérer le développement du Vieux-Pointe-aux-Trembles et contribuer grandement à la revitalisation de l'Est de Montréal. »

Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Faits saillants

La mise à l'essai de navettes fluviales à l'été 2018 a permis à plus de 4 600 passagers d'expérimenter ce mode de transport alternatif de façon concluante.

Le projet de navettes fluviales de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a remporté un prix du Mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec en mai 2019.

La poursuite du projet-pilote longue durée a été confiée à la Société des traversiers du Québec en raison de son expertise maritime.

La navette fluviale s'inscrit dans le premier axe d'intervention de la Déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'Est de Montréal. Cet axe consiste à agir pour favoriser une mobilité durable et intégrée dans ce secteur de la métropole.

Pour obtenir les détails relatifs aux tarifs et horaires de la navette fluviale et pour réserver leur place à bord, les clients sont invités à visiter le site de l'opérateur de la navette à l'adresse suivante : www.navark.ca.

