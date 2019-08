Projet pilote de livraison urbaine - Des vélos cargos électriques au centre-ville

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie annonce qu'un projet pilote de livraison urbaine débutera officiellement le 1er septembre dans l'ancien site de la gare d'autobus, entre les rues Saint-Hubert et Berri, face au boulevard De Maisonneuve Est. L'objectif de ce pôle d'expérimentations en mobilité est de réduire l'impact du dernier kilomètre de livraison, avec des véhicules plus petits et écologiques.

En effet, des camions de livraison écourteront maintenant leur itinéraire initial en déposant leurs marchandises dans l'ancien site de la gare d'autobus. Les colis seront ensuite distribués par vélos cargos électriques directement chez les destinataires, ce qui réduira la congestion, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution sonore dans le centre-ville.

« L'expérimentation à grande échelle de modes de transport plus écologiques des marchandises, comme les vélos cargos, contribue à la qualité de vie de tous les résidents du centre-ville. Le pôle d'expérimentations en mobilité permettra de diminuer les nuisances liées à la présence des camions », s'est réjoui Robert Beaudry, conseiller de la Ville dans le district de Saint-Jacques et responsable du développement économique et commercial au comité exécutif.

Dans un premier temps, différents modes de fonctionnement du transport des colis par vélos cargos seront testés pour en évaluer l'efficacité. Ensuite, d'autres pistes innovantes de livraison urbaine seront explorées pour mettre en place un pôle d'expérimentations en mobilité intégré au quartier et qui façonnera le centre-ville grâce à des flux de marchandises totalement repensés.

Aménagements du site

Les aménagements du site comprennent l'installation d'un kiosque, conçu à partir de conteneurs recyclés, aux abords du boulevard De Maisonneuve Est. Il servira de zone de repos et de ravitaillement pour les livreurs. Des vélos Bixi et des voitures en libre-service seront stationnés à proximité du kiosque. Quant aux activités des partenaires transporteurs, elles se tiendront à l'arrière du bâtiment sur le site, près de la ruelle de la Providence.

Le projet pilote de livraison urbaine est mené de concert avec Jalon MTL, un organisme expert dans le domaine des transports électriques et intelligents. Le pôle d'expérimentations en mobilité s'inscrit dans le Plan local de déplacements (PLD), qui sera présenté à l'automne 2019, ainsi que dans le plan Bâtir Montréal de la Stratégie de développement économique.

