Projet novateur d'Entraide pour hommes et de la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent - Des intervenants de proximité accompagneront les services policiers afin de prévenir et combattre la violence conjugale

BELOEIL, QC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'organisme Entraide pour hommes et la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent sont fiers de s'associer dans un projet pilote unique au Québec visant à assurer une meilleure intervention auprès des auteurs de violence conjugale. À compter de cet été, une intervenante de proximité joindra ses forces aux services policiers afin d'assurer un suivi psychosocial rapide à la suite d'interventions policières dans des situations de violence conjugale. L'objectif : faire cesser la violence conjugale, limiter les risques de récidive et, surtout, prévenir des actes fatidiques.

Selon le Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Bureau du coroner, plus de 20 000 infractions en matière de violence conjugale sont commises chaque année au Québec. Parmi ces infractions, une dizaine se termineront en féminicide. Pour contrer ce fléau, Entraide pour hommes a décidé d'allier ses forces avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent et présente aujourd'hui son projet pilote « Intervenant de proximité ». Il s'agit du premier projet au Québec à porter directement sur la prise en charge des auteurs de violence conjugale en misant sur la collaboration d'intervenants de proximité mobiles et totalement dédiés à cette problématique au sein des services policiers.

« La seule judiciarisation des dossiers de violence conjugale n'est pas suffisante. Il faut aussi agir en amont et s'attaquer à la source du problème, en intervenant directement et plus efficacement auprès des auteurs de violence conjugale. Ce projet novateur nous permettra d'entrer en contact plus rapidement avec ces hommes dans le but de diminuer les actes de violence conjugale. Il s'agit d'un partenariat inédit qui, on le souhaite, fera des petits ailleurs au Québec », souligne la directrice générale d'Entraide pour hommes, Geneviève Landry.

« Seulement en 2021, nos agents ont été appelés à intervenir dans pas moins de 670 situations de violence conjugale. C'est près de deux par jour, uniquement sur notre territoire. Il s'agit de situations qui, par définition, sont hautement complexes et sensibles. La collaboration d'intervenants spécialisés, qui possèdent une formation spécifique, une expertise pointue et une riche expérience dans le domaine, ne peut qu'améliorer l'efficacité de nos interventions. Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat prometteur, qui s'inscrit dans notre volonté de constamment optimiser nos méthodes d'intervention », souligne le capitaine Francis Lepage de la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent.

Un travail de collaboration plus étroit

L'intervention psychosociale a un rôle essentiel à jouer dans la prévention des actes de violence conjugale. Dans le cadre du projet « Intervenant de proximité », une intervenante d'Entraide pour hommes intégrera en permanence l'équipe et les bureaux de la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent, afin de faciliter la collaboration avec les services policiers. Elle pourra ainsi assurer un suivi psychosocial rapide auprès des auteurs de violence conjugale à la suite d'une intervention policière. Cela contribuera à désamorcer des problèmes en amont et à prévenir des récidives, en installant un filet de sécurité approprié.

Dans plusieurs cas, le contact direct avec les auteurs de violence conjugale permettra aux intervenants de les amener à reconnaître la gravité des gestes posés et, à l'aide d'outils concrets, de susciter un sincère désir de changement dans leurs comportements. De plus, la présence d'une intervenante de proximité permettra de mener plus efficacement l'évaluation des facteurs de risques et, ce faisant, aidera à prévenir des actes fatidiques.

Une approche axée sur la responsabilisation

L'approche adoptée chez Entraide pour hommes vise d'abord et avant tout la responsabilisation des auteurs de violences face à leurs actes et ne tolère aucunement de complaisance quant aux gestes posés. La sécurité des personnes demeure une priorité non négociable pour l'organisation et ce projet pilote s'inscrit dans cette lignée.

Cette approche vise essentiellement l'accompagnement des individus dans l'adoption de nouveaux comportements, en concordance avec une vision égalitaire des rapports entre les sexes. C'est dans cette perspective que de réels changements sociaux peuvent être initiés, de façon à combattre toute forme de violence conjugale et intrafamiliale.

À propos d'Entraide pour hommes

Entraide pour hommes a comme mission d'intervenir, sensibiliser, accompagner et agir en prévention auprès des hommes auteurs de violence conjugale et familiale. L'organisme reçoit 1 000 demandes par année et couvre le territoire de la Vallée-du-Richelieu, des Maskoutains, Samuel-de-Champlain et Pierre-Boucher.

À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu - St-Laurent

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police de niveau 2 avec un effectif avoisinant les 300 personnes, dessert 17 municipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères. Ce territoire regroupe plus de 200 000 citoyens répartis sur 742 kilomètres carrés.

